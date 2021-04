(SZ) Ein Engländer, der im Irland des 19. Jahrhunderts als Gutsverwalter eines Lords arbeitete, hätte schon besonders nett sein müssen, damit ihm die Herzen der Landbevölkerung zufliegen. Charles Boycott aber war, was man so hört, ein richtiges Ekel. Ein Ausbeuter und Menschenschinder, der die Bauern und Arbeiter schikanierte und drangsalierte, bis sie den Aufstand wagten. Sie traten in den Streik, verweigerten den Pachtzins und überzeugten sogar Post, Wäschereien und - vielleicht am schlimmsten - Kneipen, den Mann nicht mehr zu bedienen. Engländer mögen eine historische Vorliebe dafür haben, vom Rest der Welt abgeschnitten zu sein, aber für Charles Boycott wurde die Lage ungemütlich. Er verließ Irland. Aus dem Wörterbuch aber kommt er nicht mehr heraus. Im Klub der Menschen, die als Verben die Ewigkeit antreten, sitzt Boycott gemeinsam mit Familie Lynch in einem düsteren Nebenraum, wo niemand Getränke bringt. Im Ballsaal nebenan feiern die Herren Röntgen, Pasteur und Morse rauschende Feste.