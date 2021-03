(SZ) Es muss für die großen Denker manchmal enttäuschend sein, wenn sie im Denkerhimmel mitbekommen, was den meisten Menschen zu ihnen einfällt: zu Thales, dass er, als er die Sterne beobachtete, rücklings in einen Brunnen fiel; zu Hegel, dass ihm Schopenhauer eine "Bierwirtsphysiognomie" nachsagte; zu Wittgenstein, dass in Managerseminaren "Reden ist Silber, Schweigen ist Gold" als Schlusssatz seines "Tractatus" gehandelt wird. Und René Descartes, der vor 425 Jahren geboren wurde? Sein Riesenwerk ist nur wenigen geläufig. Den meisten reicht es zu wissen, dass der 1981 entdeckte Asteroid 3587 nach ihm benannt wurde; wer aufs Renommieren aus ist, bringt Descartes' These ins Spiel, wonach die Seele nirgends nachhaltiger wirkt als in der Zirbeldrüse. Der Philosoph seinerseits hat nirgends nachhaltiger gewirkt als auf dem Feld der Geflügelten Worte, in das er sein "Cogito, ergo sum" (Ich denke, also bin ich) einpflanzte, einen Merksatz, der sich verbreitet und Mutanten gebildet hat, wie das sonst nur ein Virus schafft.