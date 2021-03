(SZ) Legt eure elektronischen Geräte weg und kommt her, Kinder, Mami will euch was erklären. Also es beginnen jetzt ja die Osterferien, und da machen wir uns eine tolle Zeit, versprochen. Was grinst ihr so schlumpfig? Was soll das heißen, Ferien sind eh immer? Habt ihr etwa wieder Youtube geguckt im Online-Unterricht, hatten wir nicht gesagt, es gibt kein Youtube im Unterricht? Herrschaft, wo war ich. Richtig, Ferien. Die werden total schön und voll chillig, weil wir diesmal nämlich zu Hause bleiben. Nein, wir fahren über Ostern nicht weg. Auch nicht an die Ostsee. Wegen dem Lockdown. Ich weiß, dass die Marie mit ihren Eltern nach Malle fährt. Nein, in Malle ist kein Lockdown, aber die Regierung findet, wir sollen über Ostern nicht verreisen, und da halten wir uns dran, Schluss, aus. Ist mir egal, was die Eltern von Marie sagen, das sind verantwortungslose, unsolidarische Leute. Werdet ihr wohl die Finger von der Playstation lassen, wenn ich mit euch rede!