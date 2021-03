(SZ) Manchmal am frühen Morgen ist man sich nicht sicher, ob das, was man erlebt zu haben glaubt, ein Traum war oder die Wirklichkeit. Gestern, es mag halb drei gewesen sein, klingelte das Telefon, man ging schlaftrunken ran und plötzlich ertönte eine Stimme, die manchen Älteren noch vertraut ist: "Strauß", klang es tief und ein bisschen bellend, "ist da die Süddeutsche?" Na ja, irgendwie schon. Aber Strauß, Franz Josef? Der ist doch seit 1988 tot und kann nicht 2021 nachts am Telefon ...? "Ach was, tot. Totsein ist relativ. Der Seehofer, der ohne mich nix geworden wäre, ist schon lange tot, politisch. Trotzdem ist er immer noch Minister." Und dann fuhr die Stimme fort, dass sie, also er, also FJS, sich beim Schafkopfen mit Petrus und Luzifer ausbedungen habe, dass er hin und wieder "drüben" anrufen dürfe, wenn es nötig sei. Und jetzt, fragte man, ist's gerade nötig? "Ja freilich, ist's nötig. Der Bua fürchtet um seine Zukunft und lässt es an der Partei aus. Dabei ist die Partei nur wie ein Mensch, ohne Geld kann sie nicht existieren."