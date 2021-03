(SZ) Nachfolgend ein paar kurze und, wie man so sagt, unvorgreifliche Gedanken zu Gesundheitsminister Jens Spahns Aussage, er wisse, "was das auslöst bei jemandem, der gerade damit geimpft wurde". Mit "das" meinte er, dass die Impfung mit Astra Zeneca jetzt auch in Deutschland ausgesetzt wurde. Weiß er es wirklich? In groben Zügen wahrscheinlich schon, aber was in einem bald 78-Jährigen vorgeht, der am Sonntag kurz nach 18 Uhr im Impfzentrum zu A. - sonst Kreishallenbad - 0,5 ml AstraZeneca® der Charge ABV5443 in den linken Oberarm injiziert bekam, kann selbst ein Jens Spahn nicht in allen Details wissen. Hier die Wahrheit, die damit beginnt, dass sich so ein Astra-Zeneca-Impfling plötzlich vor die Aufgabe gestellt sah, das Ausmaß seiner Gefährdung aus zwei Zahlen zu errechnen: den sieben Fällen von Hirnvenen-Thrombosen und den 1,6 Millionen Impfungen. Wie ging das gleich wieder, was wird da durch was geteilt? Wer 1,6 Millionen durch 7 teilt, kommt auf einen Quotienten von 228 571,42. Klingt nicht gut. Wer's umgekehrt macht, landet bei 0,00000438 und kann darüber nachdenken, wie wenig Bier man trinken müsste, um bei Kontrollen so einen Promillewert zu erreichen.