(SZ) Das Wichtigste vorneweg: Maggie lebt. Ja, großes Indianerehrenwort, die unerschrockene thüringische Freiheitsheldin ist wohlauf, das beweisen brandneue Fotos, auf denen Maggie durch die schütter mit Schnee bedeckte Wildnis zieht. Dabei hatte man Maggie totgesagt, genau so wie man seinerzeit Elvis totgesagt hat. Es ist immer dieselbe Leier mit der Totsagerei: Selten ist was Wahres dran, auch Elvis lebt ja munter weiter. Wie man hört, treibt er sich gern an Tankstellen und Supermärkten herum, und gelegentlich mixt er zusammen mit den selbstverständlich auch noch lebenden Kollegen Kurt Cobain und Jim Morrison Cocktails in einer Strandbar. Was aber Maggie betrifft, so kursierten Befürchtungen, sie habe sich in einem Gestrüpp verheddert, sei nicht mehr losgekommen und eines grausamen Hungertodes gestorben. Alles Quatsch. Maggie bringt so leicht nichts um, auch nicht der Hungertod.