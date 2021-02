(SZ) Es mag sicher richtig sein, was Michael Kretschmer, der tapfere Ministerpräsident von Sachsen, kürzlich hier in der Süddeutschen Zeitung gesagt hat, nämlich dass es keine Zwischentöne mehr gebe. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir in Zeiten leben, da die Alltagsfarben eher Schwarz und Weiß sind, besonders jetzt mit dem schmutzigen, zudem streugutbestickten Gefrierschnee auf dem Trottoir. Das Wort Trottoir stammt übrigens aus Zeiten, in denen die Zwischentöne wie Veilchen in den Städten blühten und die Maske vor allem eine Faschingsausstattung war. Trägt eigentlich dieses Jahr irgendjemand eine geheimnisvolle Ballmaske, wenn er beim Zoom-Fasching, in melancholisches Luftschlangen-Gewirk verwickelt, seinem Display entgegenhelaut? Dieses Zoom - wenn man das Wort hinschreibt, sieht es für einen Moment aus wie das Wort Zombie. Jedenfalls bildet Zoom keinen Echoraum für Zwischentöne, man sieht nur, dass Menschen, wenn sie in ihren privaten Räumen sitzen und von der Arbeit reden, hilfsbedürftiger aussehen als in richtigen Konferenzräumen.