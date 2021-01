(SZ) Der große Kotzbrocken und Lügner Frank Underwood nimmt es in der TV-Politserie "House of Cards" mit allem und jeder auf, am häufigsten aber mit der Wahrheit. Über dieser Wahrheit, sagt Underwood einmal persuasiv, gebe es noch etwas edleres, eine "höhere Wahrheit" nämlich, gemeint ist die Vorstellungskraft. Und wiederum erst diese Vorstellungskraft sei eine ganz eigene Form, um wahren Mut zu beweisen. Wer derart kunstvoll solch höheren Unfug redet, der wäre beruflich statt in Washington vielleicht doch besser im deutschen Norden angekommen und dort dann aber mit Sicherheit bei jener "Alibi-Agentur", über die der Sender Radio Bremen gerade einigermaßen fasziniert berichtete. Kerngeschäft dieser Agentur sei es, Menschen in relativer Not mit Ausreden und anderem Ablenkungsquatsch zu versorgen. Die Kunden der Firma kauften diese Dienstleistung ein, um vor Familie, Freunden und Arbeitgebern gewisse Standbilder aufrechtzuerhalten, höhere Wahrheiten also, hinter denen wiederum sie selbst zum einen Schutz suchten, vor allem aber ein dann doch eigentlicheres Leben, und warum denn auch nicht.