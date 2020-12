(SZ) Es gibt ein schönes Lied des holländischen Sängers Herman van Veen über die französische Sängerin Edith Piaf, dem man nach heutigen Maßstäben einen hohen Gänsehautfaktor zuschreiben würde. Das Lied beschreibt poetisch und eindringlich, wie die Chansons der Piaf dem noch fremdsprachenunkundigen kleinen Herman einen Kunstgenuss verschaffen, der sich zu seiner Entfaltung den Umweg über den Körper gesucht und gefunden hat. "Ich verstand es nicht", gesteht van Veen und überrascht im Folgenden mit der Beobachtung "ich spürte es an meiner Gänsehaut." Schöner Nebeneffekt ist dabei, dass, laut van Veen, das Silber im Haus zu glitzern begonnen hat. Großes emotionales Kino also seinerzeit im Hause van Veen. Wie lange mag das nun her sein, sechzig Jahre oder sogar mehr? Länger jedenfalls, als Helene Fischer heute alt ist, und wenn es eine Gänsehaut-Sachkundige unserer Tage gibt, dann ist sie es. Denn Helene Fischer ist sowohl Produzentin von Gänsehaut bei anderen Menschen als auch, ja, wie soll man es sagen: Trägerin, Empfängerin, stolze Besitzerin einer Gänsehaut?