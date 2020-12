(SZ) Eigentlich lief ja alles ganz o. k. am Tag eins der allgemeinen Bundeshaft. Die Menschen, die aus triftigen Gründen draußen waren, schnürten ihre Masken fester; die Menschen, die drinnen blieben, bemühten sich, gute Mienen zu machen. Es stehen schließlich noch mindestens 25 weitere Tage Haft bevor, sodass man sich fragen muss, ob manche der Menschen, mit denen man jetzt den Zellentrakt Wohnung zu teilen hat, nicht eigentlich triftige Gründe wären, nach draußen zu gehen. Wenn man allerdings trotz Haft ins Büro fährt, stellt man fest, dass viele derer, von denen man in Vorseuchenzeiten dachte, sie seien ein guter Grund, nicht ins Büro zu fahren, nicht da sind. Die Seuche macht also das Arbeiten im Büro angenehmer. Das ist doch schon mal eine gute Nachricht. Überhaupt soll man ja nicht alles so negativ sehen, in jeder Krise, Achtung, Phrasenalarm, liegt eine Chance, und sei es nur die Erkenntnis, dass man keine Chance hat.