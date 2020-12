(SZ) Wenn über Stützen der Gesellschaft gesprochen wird, ist oft vom Ehrenamt die Rede und auch vom Mittelstand, viel zu selten aber geht es um Klinker, Ziegel und andere Mauersteine. Dabei sind es genau solche Bausteine, die sich seit je klaglos in den Dienst einer größeren Sache stellen und sogar legen lassen. Erst fügen die Steine sich zu Tausenden in Reih und über Eck, treu schützen sie dann im Verbund gegen Kälte und auch Sturm, jahrzehntelang. Aber was sehen und würdigen die Menschen? Doch immer nur das Haus als Ganzes, nie den Beitrag jedes Einzelnen. Verräterisch wird diese Geringschätzung jedoch erst in der sonderbaren Welt der Sprachbilder. Das Handy-Parken sei "nur ein Baustein" für mehr Digitalisierung in seiner Stadt, teilte Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer kürzlich mit. Ebenfalls "nur ein Baustein" könne der IQ-Test sein, wenn es darum gehe, Hochbegabung zu ermitteln, analysierte die Wissenschaftlerin Franzis Preckel. Und was sagte der Geschäftsführer der Hanau Marketing GmbH auf die Frage, ob Pop-up-Stores gegen Leerstand in der Innenstadt helfen könnten? Das könnten sie wohl, sagte Martin Bieberle, gleichwohl seien sie "nur ein Baustein von vielen".