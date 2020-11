Viele sagen jetzt: Wir sind auf alles vorbereitet. Das sind Menschen, die ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Die sich in den Läden möglichst früh möglichst alle Toilettenpapierrollen unter die Achseln klemmten und dann noch gekonnt der alten Dame den letzten Hefewürfel wegschnappten, nur sie konnten sich abends im Badezimmerspiegel zuzwinkern: Soll sie nur kommen, diese Krise! So hatte schon der französische Bakteriologe Louis Pasteur, gewissermaßen ein Vorgänger der heutigen Drostens und Kekulés, gesagt: "Der Zufall begünstigt nur den vorbereiteten Geist." Gut also, dass jetzt angesichts der nächsten drohenden Virenwellen Politiker und Klinikbetreiber beschwören: Wir haben die Lage schon im Griff - noch bevor sie überhaupt eingetreten ist.

Nur leider neigt die Lage bei ihrem Eintreten dazu, sich den Vorbereitungen der Menschen sofort zu entziehen. Schon im späten Mittelalter, als Kanonenhändler wie Staubsaugervertreter von Burg zu Burg zogen, war eines ihrer besten Verkaufsargumente: "Der Nachbar hat eben eine von diesen hier erstanden." Zähneknirschend griff der Burgherr in seinen Lederbeutel und murrte: "Ich nehme die größere." Trotzdem blieben am Ende nur Ruinen. Josip Broz Tito, Jugoslawiens Präsident, war einer der am besten vorbereiteten Männer der Geschichte. Er ließ sich einen Bunker in Bosniens Berge hauen, mit Stockbetten, Kommandozentrale und Schminktisch für die Gemahlin. Letztlich zogen weder das Präsidentenpaar noch die anderen 350 Auserwählten der Nomenklatura ein, weil der Fall, in dem sich Frau Tito nur dort hätte die Nase pudern können, niemals eintrat.

Im Vergleich zu Dwayne "The Rock" Johnsons Idee müssen all diese Versuche als stümperhaft abgetan werden. Um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein, wollte der Hüne, Action-Darsteller und Produzent die Crew seines Netflix-Films "Red Notice" auf einem verlassenen Gelände in eine sogenannte Quarantäne-Blase sperren. Keiner darf hinein, keiner heraus. Von dem Virus dürften die Bubble-Bewohner so verschont bleiben, zu bedenken ist freilich: Wenn dann, unausweichlich, das Schimpfen losgeht und der Kampf am kalten Buffet, wird die Action die des Films mühelos überbieten. Und gegen das Ausmaß an Niedertracht, Futterneid und Missgunst, zu dem der Mensch dann fähig ist, hilft keine Vorbereitung.