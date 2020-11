(SZ) Die österreichische Schauspielerin Vidina Popov sagt, sie fühle sich von ihrem Vater wesentlich für das Leben gecoacht. Wie genau man sich so ein parentales Lebenscoaching vorstellen soll, führt die dpa nicht bis ins letzte Detail aus. Aber es ist hilfreich zu wissen, dass Ilija Popov der Cheftrainer der bulgarischen und österreichischen Leichtathleten war. Sofort drängen sich Bilder auf, wie er mit der Stoppuhr in der Hand seine Tochter auf den Weg zur Schule und später zum Mozarteum in Salzburg begleitet hat, in gleichmäßigem Tempo neben ihr trabend, unter stetigen Motivationsrufen, die sie auch am Nachmittag bei den Hausaufgaben gestärkt haben, während der Vater im Trainingsanzug um ihren Stuhl lief. Vidina Popov schildert es so: "Was ich von meinem Vater vor allem mitbekommen habe, ist, dass man immer wieder aufstehen sollte."