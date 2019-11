Der Hamster, der bei Freising Opfer eines Verkehrsunfalles wurde, war etwa 200 Kilo schwer und trug die für den Nager so typischen Hauer, mit denen er das Genick eines Jagdhundes ebenso leicht zu knacken vermag wie die Stoßstange eines Taxis. Hamster leben in Rotten, von einer Leithamsterin streng und umsichtig geführt. Sie sind auch bemerkenswert schlau, schon das leise Klacken des Sicherungshebels der rückstoßfreien Blaser R 8 .375 Magnum lässt sie im Unterholz verschwinden wie einen nächtlichen Spuk. In unseren Feldern und Wäldern richten die Hamster ganz erhebliche Schäden an. Ohne eine erhebliche Steigerung der Abschusszahlen, teilte der Deutsche Jagdverband mit, drohe die Hamsterplage womöglich die deutsche Landwirtschaft in den Ruin zu treiben. Leider werden die klugen Tiere häufig mit anderen Lebewesen verwechselt. Das mag daran liegen, dass die Verwechslung an sich in unserer reizüberfluteten Zeit so fruchtbare Nahrungsgründe findet wie eine Horde Hamster im jungen Kartoffelacker. Ende Oktober erst versprach Donald Trump, im Süden des US-Bundesstaates Colorado bald die versprochene Mauer zu errichten, die dann entlang der Grenze zum US-Bundesstaat New Mexico verlaufen würde. Wie man den Präsidenten in seiner großen und unerreichten Weisheit kennt, wird ihn von diesem Plan kein Einwand all der Loser und drittklassigen Bedenkenträger abbringen. Die stets um das Vaterland besorgten Herren von der AfD warnten jüngst vor einer linken Unterdrückung in Deutschland und illustrierten diese höchst aktuelle Sorge mit einem Bild Josef Stalins. Das heißt, sie hatten dies tun wollen, zeigten aber das Gesicht Sylvester Stallones. Stallone wiederum, immerhin Darsteller des auch 2019 wieder wild um sich ballernden Muskelmannes Rambo, weigerte sich einst, einer Einladung nach Bayreuth zu folgen, weil er sich vor den Gefahren des dort tobenden Bürgerkrieges ängstigte. Er meinte indessen nicht die üblichen Auseinandersetzungen des Hauses Wagner auf dem Festspielhügel, sondern hatte Bayreuth mit Beirut verwechselt. Was nun die Hamster angeht: Nahe Freising meldete ein Taxifahrer nächtens bei der Polizeidienststelle, er habe einen Hamster umgefahren, das Tier sei tot. Aber was taten die Beamten? An der Unfallstelle angekommen, behaupteten sie einfach: Es sei nur ein Wildschwein gewesen. Die Ignoranz in diesem Lande ist wirklich bodenlos.