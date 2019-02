22. Februar 2019, 18:44 Uhr Glosse Das Streiflicht

(SZ) In Indonesien ist die Wallace-Riesenbiene wieder aufgetaucht, von der es hieß, sie hätte sich schon vor Jahrzehnten für immer vom Acker gemacht. Zuletzt war das Monster-Insekt, das schwarz ist wie die CSU und brummt wie ein Hubschrauber, im Jahr 1981 gesichtet worden, und als der Brummer dann gar nichts mehr von sich hören ließ, schrieben die Bienenforscher die ersten Nachrufe - herzergreifende Abschiedsbriefe, die sie jetzt in die Tonne treten können. Die Riesenbiene, deren Name an den Naturforscher Alfred ...