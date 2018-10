7. Oktober 2018, 18:42 Uhr Globalisierungskritiker Wie Attac wieder in Schwung kommen will

Attac-Europakongress in Kassel

In den 90er-Jahren galt Attac als globalisierungskritische Avantgarde. Heute dümpelt die Organisation vor sich hin. Kann sie ihre Probleme lösen? Eine Spurensuche beim Europakongress.

Von Jana Anzlinger , Kassel

Dem Bullen und dem Bären sind Ringe durch die Schnauzen getrieben worden. Angeleint an den Nasenringen ziehen zwei kleine Menschen die riesigen Tiere hinter sich her. Das Volk muss die Börse steuern und nicht umgekehrt, soll das Bild auf dem Banner sagen, das an der Hörsaalwand hängt. Vorne vor der Tafel fordert ein russischer Soziologe das Ende des Neoliberalismus und ein griechischer Ökonom die Auflösung der EU.

Unter den Börsensymbolen Bär und Bulle hängt ein orangefarbenes Banner. Darauf bilden eine Linie und zwei Erdkugeln ein weißes Prozentzeichen. Das Logo von Attac. Die Organisation veranstaltet an der Universität Kassel einen Kongress zur Weiterbildung ihrer Mitglieder. Das Motto: "Ein anderes Europa ist möglich." Bis auf die Banner erinnert wenig an den aufmüpfigen Haufen von Globalisierungskritikern, der Attac einmal war.

Heute landet Attac nur mehr wegen seines Rechtsstreits im Fernsehen

Was passiert morgen mit Parolen, die heute bei Demos skandiert werden? Was wird gesagt, wenn endlich jemand zuhört? Attac ist ein Beispiel dafür, wie sich soziale Bewegungen entwickeln, die weder scheitern noch so richtig Erfolg haben.

Viele Menschen verbinden das Netzwerk mit den Fernsehbildern der G-8-Gipfel von 2001 und 2007. Der deutsche Ableger hatte die Proteste gegen die Treffen in Genua und Heiligendamm mitorganisiert.

Heute landet Attac nur mehr wegen seines Rechtsstreits mit den Finanzbehörden im Fernsehen. Sie haben dem eingetragenen Verein die Gemeinnützigkeit aberkannt, weil er politische Ziele verfolgt.

"Wir haben ein Problem. Wir müssen über die fehlende Gemeinnützigkeit sprechen und überlegen, wie wir wieder sichtbarer werden", sagt die Aktivistin Judith Amler. "Unsere Forderungen haben sich ja nicht erledigt." Die 35-Jährige aus Rosenheim ist im Koordinierungs-Kreis von Attac Deutschland. Sie leitet gleich einen Workshop zum Thema Rechtspopulismus und Antifeminismus. Das Kongressthema EU habe sich die letzte Basisversammlung gewünscht, erzählt sie.

Die Linke ist in der Europapolitik gespalten. Die einen wollen die EU reformieren, die anderen eine neue transnationale Organisation aufbauen, und manche wollen zusammen mit den Nationalstaaten auch gleich deren Zusammenschlüsse abschaffen.

Auf dem Kasseler Campus hören die 650 Teilnehmer Experten zu und diskutieren über die Türkei, die Demokratisierung der EU oder den Fiskalpakt. Viele Besucher sind seit der Gründungsphase dabei. "Damals war es aber noch nicht so organisiert", sagt eine aus dem Sauerland Angereiste. Vor 20 Jahren gab es bei den Veranstaltungen noch keine Dolmetscherkabinen, kein Wasserflaschen-Wiederverwendungs-System und erst recht keinen Livestream.

Die Finanzkrise 2007 brachte einen Wachstumsschub

1998 starteten Kritiker des globalen Finanzmarkts in Frankreich die Bewegung "Association pour une taxation des transactions financières pour l'aide aux citoyens" ("Vereinigung für eine Besteuerung von Finanztransaktionen im Interesse der Bürger"), um eine Tobin-Steuer durchzusetzen. Eine solche Steuer würde auf alle grenzüberschreitenden Geldtransfers der Welt erhoben. Das soll die Spekulation auf Währungsschwankungen eindämmen, weil sie sich kaum noch rentieren würde. Heute ist die Forderung einer Finanztransaktionssteuer im Mainstream angekommen.

Die Aktivisten weiteten ihr Themenspektrum schnell auf allgemeine Globalisierungskritik aus. Das Netzwerk wuchs auf mehr als 90 000 Menschen und Organisationen in mindestens 40 Ländern - wobei Deutschland mit großem Abstand die meiste Masse ausmachte, hier lebt ein Drittel aller Mitglieder. Es wurden Vereine angemeldet, Gremien gegründet, Büros gemietet, Mitgliedsausweise gedruckt. Die Globalisierungskritik ließ sich hinter dem Schreibtisch nieder.

Institutionalisierung nennt man das, es passiert mit vielen Bewegungen. Aus der Umweltbewegung in Deutschland sind etwa der BUND und die Grünen hervorgegangen.

Bei Attac brachte die Finanzkrise 2007 einen Wachstumsschub, doch seit 2014 stagniert die Mitgliederzahl bei knapp 29 000. Der Schwung ist raus.