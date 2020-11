Von David Pfeifer, München

An diesem Sonntag haben 15 Regierungsvertreter in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi ein Handelsabkommen unterzeichnet, das zahlreiche aufstrebende asiatische Märkte verbinden und die Welt verändern soll. Die neue Handelszone mit dem Namen Regional Comprehensive Econmic Partnership (RCEP) vereint neben den Asean-Staaten auch Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland und vor allem China. Die RCEP soll unter anderem den Handel mit Waren und Dienstleistungen regeln und Urheberrechte schützen. Das gesamte Handelsvolumen der RCEP-Staaten wird zwölf Billionen Dollar jährlich überschreiten.

Die Association of Southeast Asian Nations (Asean) ist ein Zusammenschluss der südostasiatischen Länder Indonesien, Vietnam, Thailand, Philippinen, Singapur, Brunei, Malaysia, Laos, Myanmar und Kambodscha. Sie wurde in den 1960er-Jahren gegründet, um einen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Dialog zu ermöglichen. Im Rahmen einer Jahresversammlung der Asean, die, wie in diesen Zeiten üblich, virtuell stattfand, wurden nun acht Jahre dauernde Verhandlungen der Asean-Länder und ihrer mächtigen Nachbarn besiegelt.

Indien bleibt noch fern - auch aus Skepsis vor China

Auch Indien war lange beteiligt, zog sich aber etwa ein Jahr vor Vertragsunterzeichnung zurück. Die indische Regierung hält an ihrer restriktiven Gesetzgebung zu Investitionen und Handel fest. Auf diese Weise werden die etwa 70 Millionen Kleinhändler geschützt, die einen großen Teil des indischen Mittelstandes ausmachen. Vor allem das dominante Auftreten Chinas in Fragen von Wirtschaft und Politik in der Region ist ein wachsendes Problem für die indische Regierung. Doch auch ohne den Wirtschaftsraum Indien, der später noch dazustoßen soll, ist die RCEP größer als alle anderen Freihandelszonen und umfasst knapp 30 Prozent des gesamten Welthandels. Ein Drittel der Erdbevölkerung lebt in der neu entstandenen RCEP-Region.

Was dort an Standards festgelegt wird, dürfte bald auch in der EU zur Norm werden. Während etwa in Deutschland noch gegen die technischen Notwendigkeiten demonstriert wird, die das 5G-Netz möglich machen, wird es in asiatischen Ländern zur Voraussetzung, um an schnellen und reibungslosen Datentransfers teilzunehmen. Das betrifft Krankenhäuser genauso wie Banken, Smartphones, ebenso wie das autonome Fahren der Zukunft. Sollten also deutsche Autohersteller versuchen, sich einen eigenen Standard auszudenken, könnte es sein, dass sie auf den gesamtasiatischen Märkten nicht mehr kompatibel wären. Allein das Markenprestige wird die Kunden in Bangkok, Hongkong oder Manila nicht davon überzeugen, ein teures deutsches Auto zu kaufen.

US-Präsident Donald Trump hatte im Jahr 2017 einen anderen Handelspakt zwischen den USA und den Asean-Staaten platzen lassen, die "Trans-Pacific-Partnership". Wer auch immer künftig im Weißen Haus die Geschäfte führt, könnte nun befürchten, die heimische Industrie werde sich nach den Vorgaben der RCEP verhalten. Das gilt vor allem für die Software-Giganten im Silicon Valley.