Der Sozialverband VdK hat die Bundesregierung aufgefordert, den Gesetzentwurf zur Gleichstellung von Behinderten nicht länger zu blockieren. Präsidentin Verena Bentele sagte am Mittwoch in Berlin, es sei nicht nachvollziehbar, warum das Bundesjustizministerium die Reform immer noch verzögere. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte am Dienstagabend eine baldige Reform für mehr Barrierefreiheit versprochen. Er setze sich dafür ein, dass die Reform des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) „schnellstmöglich auf den Weg gebracht wird“, sagte er beim Jahresempfang des Behindertenbeauftragten der Bundesregierung. Künftig sollten, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, auch private Anbieter von Produkten und Dienstleistungen verpflichtet werden, Barrieren für Menschen mit Behinderung abzubauen.