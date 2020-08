Von Jan Heidtmann, Potsdam

Solch eine Verhandlung vor einem Verfassungsgericht hat viel mit Schriftsätzen, Paragrafen und Formalien zu tun. Es war also quasi eine Abwechslung, als dann Ulrike Liedtke, Landtagspräsidentin von der SPD in Brandenburg, zu Wort kam. Sie beschrieb aus ihrer Praxis, worüber hier in Potsdam am Donnerstag verhandelt wurde: über das Paritätsgesetz, das in Brandenburg seit Juli gilt. Oder, anders gesagt, über die Frage, wie ist es, wenn Männer die Politik dominieren? In Brandenburg heißt das in Zahlen: Nur knapp 35 Prozent der Landtagsabgeordneten sind Frauen - eine Quote, die im Vergleich zu Bayern (27,3) und Sachsen-Anhalt (22 Prozent) noch als gut zu gelten hat.

"In den letzten 30 Jahren in meinem politischen Leben war ich als Frau fast immer in der Minderheit politischer Gremien, nicht selten sogar die einzige Frau am Tisch", sagte Liedtke, "manchmal unbequem, wenn ich übergangen wurde und nur große Männer einander zuhörten." Hätte bereits bei der Landtagswahl das Paritätsgesetz gegolten, rechnete sie vor, "wären es heute 36 Frauen von insgesamt 88 Abgeordneten." 36 statt 28 heute.

Die AfD, die Jungen Liberalen, die NPD und die Piraten hatten gegen das Gesetz geklagt. Weil sich Junge Liberale und Piraten nicht mit den beiden anderen gemein machen wollten, wurden am Donnerstag nur die Einwände von AfD und NPD verhandelt. Es ist das zweite Verfahren um ein Paritätsgesetz, eine Klage in Thüringen war im Juli erfolgreich, die neue Regel wurde vom dortigen Verfassungsgericht gekippt.

Die Urteilsbegründung damals befasste sich inhaltlich auch mit dem, um das es am Donnerstag ging: Lässt sich aus dem Gleichstellungsgebot der Verfassung ableiten, dass Parteien gleichberechtigte Wahllisten aufstellen müssen? Um Direktkandidaturen geht es in den Verfahren nicht, nur um das Reißverschlussprinzip bei den Listenplätzen. Das Verfassungsgericht in Weimar, acht Männern und eine Frau, hatte dieses Prinzip abgelehnt. Hinge das Paritätsgesetz an der Parität der Richterschaft, sähe die Situation in Potsdam anders aus: Vier der neun Richter sind Frauen, die Autorin Juli Zeh gehört zu dem Gremium, auch der Regisseur Andreas Dresen.

Der Bevollmächtigte der NPD, Rechtsanwalt Peter Richter, sagte, beim Gleichheitsgrundsatz gehe es nicht darum, dass Frauen genauso viel Abgeordnete stellten wie Männer. Es gehe um Chancengleichheit - und "jede Frau kann kandidieren und hat Zugang zu allen Listen". Ähnlich argumentierte auch der juristische Vertreter der AfD, Karl Albrecht Schachtschneider: "Gleichberechtigung ist Chancengleichheit, keine Ergebnisgleichheit."

Für den Landtag sagte die Jura-Junior-Professorin Jelena von Achenbach aus Gießen, das Wahlrecht sei kein Erbhof der Männer. "Es gibt keinen Schutz des Besitzstandes im Wahlrecht". Landtagspräsidentin Liedtke sagte, "wenn die Hälfte der Bevölkerung Frauen sind, ist die gleichberechtigte Repräsentanz von Frauen ein demokratisches Gebot". Das Urteil wird in den nächsten Wochen erwartet.