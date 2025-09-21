Werden die Krankenkassen im Januar noch teurer? Die SPD nimmt die CDU-Gesundheitsministerin in die Pflicht, das zu verhindern – und zieht rote Linien.

Von Bastian Brinkmann, Berlin

In der SPD wächst der Unmut über Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU). Zum Jahreswechsel drohen wieder höhere Beiträge für die gesetzliche Krankenversicherung. Warken hatte lange gehofft, steigende Abgaben durch einen Zuschuss aus dem Bundeshaushalt zu verhindern. An diesem Dienstag beginnt die Haushaltswoche 2026 im Bundestag. Doch zusätzliches Geld für das Gesundheitssystem ist bisher nicht in Sicht.