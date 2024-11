Topverdiener in Deutschland müssen kommendes Jahr deutlich mehr in die Sozialversicherung einzahlen. Die sogenannten Beitragsbemessungsgrenzen, an denen die Beiträge gedeckelt sind, werden sprunghaft angehoben. Das hat das Bundeskabinett an diesem Mittwoch entschieden. Die Beitragsbemessungsgrenze für die Krankenversicherung und die Pflegekasse steigt von derzeit 5175 Euro brutto monatlich auf 5512,50 Euro. Bei der Rentenkasse und der Arbeitslosenversicherung steigt der Grenzwert von 7550 Euro im Westen und 7450 Euro im Osten auf bundesweit einheitlich 8050 Euro pro Monat.