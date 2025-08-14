Wenn man sich nur an Zahlen orientiert, ist ein Gipfel zwischen den Präsidenten Russlands und der Vereinigten Staaten nicht weiter spektakulär. Immerhin 31 dieser Treffen gab es seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion Ende 1991. Selbst davor, in den gut vier Jahrzehnten des Kalten Kriegs, saßen sich die Herren aus Kreml und Weißem Haus nicht weniger als 19 Mal gegenüber. Schon im Zweiten Weltkrieg kamen die Führer der beiden Nationen dreimal persönlich für lange Unterredungen zusammen, damals allerdings noch als (sich wechselseitig tief misstrauende) Verbündete gegen Hitler-Deutschland.

Seither umweht diese Präsidenten-Konzile immer wieder die Aura der Geschichte. Denn selten standen dabei lediglich Routinefragen des bilateralen Austausches zweier, wenn auch mächtiger Staaten auf der Tagesordnung. Meist trafen die beiden Herren als weltpolitische Antagonisten aufeinander. Und dabei ging es oft genug um nichts weniger als um Krieg und Frieden.

Russland verfügt über das größte Atomwaffenarsenal weltweit

Auch, wenn Russland zum Leidwesen Wladimir Putins viel vom imperialen Glanz vergangener Zeiten eingebüßt hat, das größte Nuklearwaffenarsenal der Welt macht ihn noch immer zum globalen Player. Das weiß Putin, das weiß Donald Trump. Und so haben sie – aus verschiedenen Gründen – ihr Meeting auf dem Militärflugfeld am grauen Stadtrand von Anchorage von vornherein als Rendezvous der Macht inszeniert.

Trump liebt die Bühne, den großen Auftritt, wo er in seiner eigenen Bedeutung baden kann. Was herauskommt, ist da nicht ganz so wichtig. Putin sieht den Gipfel viel strategischer: als Gelegenheit, sich als gleichrangige Figur von weltpolitischer Dimension neben dem Sonnenkönig aus dem Weißen Haus zu präsentieren und an die Tradition der Gipfeltreffen anzuknüpfen, bei denen die Männer aus Washington und Moskau die Geschicke der Welt verhandelten.

Das taten sie in der Tat oft genug. Und oft genug liefen diese Treffen gefährlich aus dem Ruder. So war es im Juni 1961 in Wien, als sich der damals neu gewählte US-Präsident John F. Kennedy und der Sowjetführer Nikita Chruschtschow zu einem Gipfel trafen. Der Russe war mit Kennedys Vorgänger Dwight Eisenhower ganz ordentlich ausgekommen. Er respektierte den einstigen Oberbefehlshaber der Alliierten im Zweiten Weltkrieg, hatte ihn 1955 in Genf kennengelernt und 1959 nach einer fast zweiwöchigen Reise quer durch Amerika auf dem Landsitz der US-Präsidenten in Camp David besucht. Kennedy aber misstraute er. Der hatte im Wahlkampf den missile gap beklagt (den angeblichen Vorsprung der Sowjetunion bei den Nuklearraketen, den es nicht gab, ganz im Gegenteil) und neue Rüstungsanstrengungen angekündigt.

4. Juni 1961, freundlich begrüßen sich Sowjetführer Nikita Chruschtschow (li.) und US-Präsident John F. Kennedy in Wien, doch das Treffen endet mit Streit. (Foto: Imago/Bridgeman Images)

Schon damals sind die Erwartungen an ein solches Treffen der Mächtigen gewaltig. In Wien stehen die Menschen zu Zehntausenden an der Straße, als die Limousinen der Chefs vorbeirauschen. Manche halten selbst geschriebene Plakate hoch: „Öffnet den Eisernen Vorhang“, eine Anspielung auf die militärisch befestigte Grenze, die Europa damals in Ost und West spaltet.

Kennedy ist minutiös vorbereitet. Er hat die wichtigsten Sowjetexperten im State Department vernommen, er sprach kurz zuvor in Paris mit dem französischen Präsidenten Charles de Gaulle lange über den Russen. Der warnte ihn davor, dass der Sowjetführer probieren würde, ihn mit einem unnachgiebigen Auftritt in die Enge zu treiben, und sogar mit einem nuklearen Schlagabtausch drohen könnte. So werde er versuchen, den Amerikanern Zugeständnisse abzupressen.

Kennedy ist also im Stoff, als er sein Gegenüber trifft. Was man vom gegenwärtigen Hausherrn im Oval Office nicht unbedingt sagen kann. Der verlässt sich lieber auf seine Intuition, wie er erst Anfang dieser Woche wieder in einer länglichen Pressekonferenz bekannte. Deshalb hatten die Europäer in ihrer Telefonkonferenz mit Donald Trump am Mittwoch wohl Ähnliches versucht wie einst de Gaulle bei Kennedy: Sie warnten davor, Russland keine unüberlegten Zugeständnisse zu machen.

Folgen des Wiener Treffens sind der Bau der Berliner Mauer und die Kubakrise

Die Wiener Gespräche nehmen damals von vornherein keinen guten Verlauf. Chruschtschow hält Kennedy vor, Vereinbarungen „auf Kosten anderer Völker“ treffen zu wollen (auch das eine Warnung, die seltsam aktuell klingt und die, wenn auch in anderem Zusammenhang, im Jahr 2025 wieder an den US-Präsidenten gerichtet wurde). Er belehrt den Amerikaner, dass der Kommunismus siegen werde, „weil er die Geschichte auf seiner Seite hat“. Am Ende verabschiedet Kennedy den polternden Russen an dem sommerlichen Junitag in Wien mit einem ominösen Satz. „Es wird ein kalter Winter werden.“

Der Gipfel, der eigentlich die Spannungen zwischen den Supermächten abbauen sollte, hat sie nur verschärft. Beide Männer gehen nach ihrem Wiener Rencontre auf volles Risiko. Ihre Politik führt die Welt ein gutes Jahr später in der Kuba-Krise an den Rand des nuklearen Armageddons.

29. Mai 1972, Richard Nixon (re.) besucht als erster US-Präsident Moskau, Gastgeber ist der sowjetische Staatschef Leonid Breschnew (li.). (Foto: imago stock&people)

Nach einer längeren Eiszeit aber folgt eine Reihe historischer Treffen. 1972 unternimmt Richard Nixon die erste Reise eines US-Präsidenten nach Moskau. Dort unterzeichnen er und der damalige Sowjetführer Leonid Breschnew die ersten einer ganzen Serie von nuklearen Abrüstungsabkommen. 1975 besiegeln Nixons Nachfolger Gerald Ford und Breschnew in Helsinki die Gründung der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, der heutigen OSZE.

Alles Meilensteine in der wechselseitigen Gipfel-Geschichte. Doch keines dürfte in der Dramatik der Ereignisse an das Treffen zwischen Ronald Reagan und Michail Gorbatschow Anfang Oktober 1986 heranreichen. Damals hält die Welt praktisch ein Wochenende lang den Atem an.

In jener Zeit ist das Verhältnis zwischen beiden Supermächten denkbar schlecht. In Europa hat sich die Rüstungsspirale mit der Stationierung von Mittelstreckenraketen weitergedreht. Der alternde US-Präsident weist erste Entspannungssignale des noch jungen Sowjetführers brüsk zurück. Doch nun treffen sie sich, auf Initiative des Russen, auf halbem Weg in der isländischen Hauptstadt Reykjavík.

In Reykjavík fürchten die Amerikaner eine Falle – doch es kommt anders

Gorbatschow hat einen dicken schwarzen Aktenkoffer dabei, voll mit detaillierten Abrüstungsvorschlägen. Reagan fühlt sich überrumpelt, doch wittert er die Chance auf einen Deal. „Wovon sprichst du?“, fragt er den Russen. Die beiden sprechen sich mit ihren Vornamen an, immerhin. Die Amerikaner fürchten eine Falle. Gorbatschow antwortet jedoch leichthin: „Von allen nuklearen Waffen, Bombern, alles.“ Reagan sagt: „Das geht mit uns in Ordnung.“ So der Dialog der beiden, der ein Ende des Wettrüstens in greifbare Nähe zu rücken schien. Am Ende scheitert der Gipfel allerdings doch. Die Amerikaner wollen weiterhin ein weltraumgestütztes Raketenabwehrsystem entwickeln. Die Sowjets wollen das nicht, weil sie wirtschaftlich nicht mehr mithalten können. Reagan reist wutentbrannt mit hochrotem Kopf ab.

Kurz vor seinem eigenen Abflug tröstet Gorbatschow den hilflosen Gastgeber des Treffens, den isländischen Premier: „Ich kann Ihre Enttäuschung verstehen. Aber aus diesem Treffen wird mehr entstehen. Dies ist der Anfang vom Ende des Kalten Kriegs.“ Gorbatschow sollte recht behalten. Drei Jahre später war die große Ost-West-Konfrontation vorbei. Was er damals offenbar nicht vorausgesehen hat: Auch mit der Sowjetunion ist es bald vorbei, Ende 1991 löst sie sich formell auf, Gorbatschow ist sein Amt los.

Es folgt ein Jahrzehnt beispielloser Nähe zwischen Russland, dem größten Nachfolgestaat der Sowjetunion, und den Vereinigten Staaten. Der russische Präsident Boris Jelzin allein trifft seine amerikanischen Partner zwei Dutzend Mal. Auch dessen Nachfolger Wladimir Putin knüpft zunächst an die Tradition an, trifft sich mit Bill Clinton und George W. Bush. Doch nach 2005 wird der Kontakt loser. Die Gipfel werden wieder mit Spannungen aufgeladen, ein bisschen so wie einst im Kalten Krieg.

16. Februar 1945, US-Präsident Franklin D. Roosevelt und Sowjetführer Josef Stalin (re.) warten in Jalta auf der Halbinsel Krim auf den britischen Premier Winston Churchill, um die Nachkriegsordnung festzulegen. (Foto: AP)

Oder eben wie noch davor, während des Zweiten Weltkriegs, als Amerikas damaliger Präsident Franklin D. Roosevelt mit seinem Bündnispartner, dem sowjetischen Diktator Josef Stalin, persönlich verhandeln wollte. 1943 sahen sie sich das erste Mal in Teheran, dann, im Februar 1945, noch einmal an einem Ort, der heute bei den Ukrainern gemischte Gefühle hervorrufen dürfte: in Jalta auf der Krim, die Wladimir Putins Russland vor elf Jahren mit Gewalt der Ukraine entrissen hat.

Viel belastender aber dürfte nicht nur für die Ukrainer die Erinnerung an den Gegenstand der Verhandlungen seinerzeit sein. Denn damals teilten die beiden Staatsführer (assistiert vom britischen Premier Winston Churchill) die Welt neu auf. Verschoben Grenzen, verteilten ganze Landstriche neu, sicherten sich wechselseitig Einflusssphären zu. Auch das also ist bei Gipfeln der Machtmenschen aus Moskau und Washington schon herausgekommen.