Erwartungsvoll: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) bei der Konferenz der Länderchefs am Montag.

Von Markus Balser, Georg Ismar und Henrike Roßbach, Berlin

Dass dieser Tag etwas anders verlaufen könnte als erwartet, das zeigt schon der Auftakt. Erst sagt Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) in die Mikrofone sinngemäß, das reiche alles noch längst nicht, um die irreguläre Migration nachhaltig zu senken. Hendrik Wüst muss in der morgendlichen Herbstsonne warten, der christdemokratische Regierungschef von Nordrhein-Westfalen hat einen Plan in der Tasche, der vor einer Woche noch weitgehend als abwegig abgetan wurde. Doch da hat sich nun einiges gedreht.