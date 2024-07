Mit Solidaritätsbekundungen und Hilfszusagen für die Ukraine ist am Donnerstag in Washington der Jubiläumsgipfel der Nato zu Ende gegangen. „Wir bekräftigen unsere unumstößliche Solidarität mit den Menschen der Ukraine in ihrer heroischen Nation, ihres Landes und unserer gemeinsamen Werte“, heißt es in der Abschlusserklärung. Auf dem Gipfeltreffen wurde das 75-jährige Bestehen der nordatlantischen Allianz gefeiert. Überschattet wurde es allerdings von innenpolitischen Debatten um den Gastgeber. Während des Treffens stieg der Druck auf US-Präsident Joe Biden, aus Altersgründen auf eine Kandidatur für eine zweite Amtszeit zu verzichten.

Die Zusagen zur Stärkung ihrer Luftabwehr gegen russische Angriffe blieben zwar hinter den Erwartungen der Ukraine zurück, deutlicher als bisher bekannte sich die Nato aber zu einer künftigen Mitgliedschaft des Landes. Die Zukunft der Ukraine liege in der Nato, heißt es in der Abschlusserklärung. Man unterstütze ihren „unumkehrbaren Weg zur vollen euro-atlantischen Integration, einschließlich der Nato-Mitgliedschaft“. Die Bundesregierung hatte sich ursprünglich gegen diese Formulierung gewandt.

Zum Abschluss des Gipfeltreffens tagten mit Präsident Wolodimir Selenskij der Nato-Ukraine-Rat und im Anschluss die Gruppe der 19 Staaten, die wie Deutschland mit der Ukraine Sicherheitsvereinbarungen abgeschlossen haben. Schon zu Beginn des Gipfels waren der Ukraine von mehreren Nato-Ländern, darunter Deutschland, fünf weitere Patriot-Flugabwehrsysteme zugesagt worden. Die Ukraine hatte auf sieben dieser Systeme gehofft.

Gegenüber Russland bekräftigte die Nato ihre Abwehrbereitschaft. „Wir haben die größte Stärkung unserer kollektiven Verteidigung innerhalb einer Generation unternommen“, heißt es in der Abschlusserklärung. Am Rande des Gipfels hatten die USA und Deutschland eine Vereinbarung zur Stationierung weitreichender US-Waffensysteme in der Bundesrepublik von 2026 an verkündet. Sie soll unter anderem Marschflugkörper vom Typ Tomahawk umfassen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sprach am Donnerstag von einer „sehr guten Entscheidung“. Sie diene der Abschreckung angesichts einer „unglaublichen Aufrüstung“ in Russland.

Es handele sich um einen Schritt der Eskalation, auf den es eine Antwort geben werde, hieß es aus Moskau. Die Entscheidung, die Ukraine früher oder später in die Allianz aufzunehmen, verdeutliche das Hauptziel des Bündnisses, Russland kleinzuhalten und dem Land eine strategische Niederlage zuzufügen, sagte Kremlsprecher Dmitrij Peskow. Auch China kritisierte den Entwurf der Nato-Abschlusserklärung. Sie sei voll von „aggressiver Rhetorik“. Darin heißt es, China habe entscheidend zur Kriegsführung Russlands in der Ukraine beigetragen. Kritik kam auch von der AfD, dem BSW und den Linken. „Ich finde diese Entscheidung höchst problematisch, weil die Aufrüstungsspirale unter der Überschrift Abschreckung weitergedreht wird“, sagte der verteidigungspolitische Sprecher der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch, der Rheinischen Post.

Sollte Trump US-Präsident werden, könnte der Beistand für die Ukraine schwinden

Biden wollte am Donnerstag im Kongresszentrum auch zu einem bilateralen Treffen mit Selenskij zusammenkommen. Der US-Präsident hatte seit Kriegsbeginn das Bündnis zusammengehalten und die stete Unterstützung der Ukraine vorangetrieben, wenn auch nicht immer im von Kiew gewünschten Maß. Waffenlieferungen und weitere Hilfsleistungen der USA waren vom republikanisch dominierten Repräsentantenhaus über Monate blockiert worden. Donald Trump, weitere führende Republikaner und größere Teile ihrer Wählerschaft lehnen die amerikanischen Milliardenleistungen ab.

Im Falle seines Wahlsiegs im November könnte der Beistand für die Ukraine erheblich schwinden, auch sorgte ein anstehender Besuch des ungarischen Präsidenten Viktor Orbán bei Trump in Florida bei der Nato für Verstimmung. Vor dem Gipfel in Washington war Orbán bereits nach Moskau und Peking gereist und hatte dort den falschen Eindruck erweckt, wegen der ungarischen Ratspräsidentschaft für die EU zu sprechen. Biden beschwört die Stärke und Geschlossenheit der Nato, aber in den USA nehmen die Zweifel am Präsidenten weiter zu. Am Mittwoch sagte die Demokratin Nancy Pelosi, früher Sprecherin des Repräsentantenhauses, Biden solle sich schnell entscheiden. Die Zeit werde knapp.

Ein erster Senator der Demokraten, Peter Welch, rief ihn öffentlich dazu auf, seine Bewerbung zurückzuziehen. Viel beachtet wurde auch ein Beitrag des Schauspielers und Regisseurs George Clooney in der New York Times. Clooney steht Biden und auch Barack Obama nahe, er half bei großen Spendenaktionen für die Demokraten. Nun warnte er, dass man mit Biden die Präsidentschaftswahl nicht gewinnen und außerdem beide Häuser im Kongress verlieren könne.

Clooney erklärte in dem Beitrag auch, wie er Biden vor drei Wochen bei einer Spendengala erlebt habe, eine Woche vor dem desaströsen TV-Duell mit Trump: „Er war derselbe Mann, den wir alle bei der Debatte gesehen haben.“ Große Aufmerksamkeit lag auf Bidens Pressekonferenz zum Abschluss des Nato-Treffens am späten Donnerstagnachmittag amerikanischer Ostküstenzeit. Diese Befragung wurde von den US-Medien weniger als Bilanz des Gipfels betrachtet denn als Prüfung des Präsidenten.