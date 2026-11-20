Die EU will Großbritannien knapp sieben Jahre nach dem Brexit eine weitgehende Wiederannäherung ermöglichen – wenn Bedingungen erfüllt sind. Bei einem Gipfel in Brüssel einigten sie sich am Freitag auf einen erleichterten Handel mit Lebensmitteln, mehr Austauschmöglichkeiten für junge Menschen und eine Verknüpfung ihrer Emissionshandelssysteme. Eine engere Zusammenarbeit soll es auch bei Digitalthemen, zivilen Missionen, Migration und dem Bemühen um verlässliche Lieferketten geben.

Umgesetzt werden sollen die Projekte aber erst, wenn eine noch ausstehende Einigung über die Angleichung von Regeln für Studiengebühren erzielt wurde. EU-Staaten wollen erreichen, dass ihre Studierenden an britischen Universitäten die niedrigeren Gebühren für Inländer zahlen können statt der meist deutlich höheren internationalen Sätze. Großbritannien bietet bislang lediglich „deutlich reduzierte“ Gebühren an. Ziel sei es nun, diese Frage binnen sechs Monaten zu klären, hieß es.

Die Spitzenpolitiker haben sich zum Gipfel jedoch auf andere Erleichterungen für junge Menschen geeinigt. Spätestens von 2030 an sollen sich jedes Jahr 100 000 junge Menschen aus der EU und ebenso viele Britinnen und Briten unkompliziert für drei Jahre in der jeweils anderen Region aufhalten können – etwa zum Arbeiten, Reisen und zur Weiterbildung. Bislang ist das durch die Visavorgaben teils mit enormen finanziellen Hürden verbunden.

Von März 2028 soll zudem der grenzüberschreitende Handel mit Tieren, Pflanzen und Produkten wie Wurst oder Saatgut ohne Zertifikate und Kontrollen möglich werden. Dafür verpflichtet sich Großbritannien zur Einhaltung europäischer Standards. Doch nicht alle Konfliktpunkte sind geklärt. Großbritannien dringt auf einen Sonderstatus bei den europäischen „Made in Europe“-Vorgaben, insbesondere für Autos. Die EU knüpft dies an eine stärkere Abstimmung der Maßnahmen zum Schutz vor Importen, etwa bei chinesischen Elektrofahrzeugen.