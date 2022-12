Von Björn Finke, Brüssel

In Berlin hat der Bundestag am Donnerstag die geplante Strom- und Gaspreisbremse beschlossen, die Bürger und Firmen von Januar an bei den Energiekosten entlastet. Zugleich ziehen sich die Debatten in Brüssel über einen EU-Gaspreisdeckel hin. Diese staatlich festgesetzte Preisobergrenze war auch Thema beim EU-Gipfel, zu dem die 27 Staats- und Regierungschefs am Donnerstag in der belgischen Hauptstadt zusammenkamen. Bundeskanzler Olaf Scholz hoffte, dort Streitpunkte beilegen zu können. Die Zeit dafür drängt, denn die EU-Energieminister sollen das Limit bei einem Treffen am Montag beschließen.

Der SPD-Politiker sagte bei seiner Ankunft zum Gipfel, dass "die Debatten der Energieminister sehr weit vorangekommen" seien. "Ich bin mir sicher, dass wir heute - vor allem auch am Rande - noch ein paar weitere kleine, restliche Bedingungen miteinander festlegen können." Dies würde den Weg zu einer "einvernehmlichen und gemeinsamen Lösung" ebnen. Dass Scholz hier Einigkeit betont, kommt nicht von ungefähr: Die Mitgliedstaaten streiten erbittert über die Höhe des geplanten Preislimits. Und die Bundesregierung gehört dem deutlich unterlegenen Lager an - dem der Handvoll Deckel-Skeptiker, die vor einer zu niedrigen Obergrenze warnen. Schließlich könnten künstlich verbilligte Preise die Nachfrage anheizen; zugleich könnten Förderländer ihre Tankschiffe mit Flüssigerdgas lieber woanders hinschicken.

Die Mehrheit der Regierungen, darunter etwa die italienische, fordert dagegen einen harten, vergleichsweise niedrigen Deckel, um den erwarteten Anstieg der Gaspreise im kommenden Jahr zu bremsen. Der EU-Gipfel im Oktober vereinbarte, bei der heiklen Frage zunächst Einstimmigkeit zu suchen, obwohl die Regierungen das nötige Gesetz normalerweise mit sogenannter qualifizierter Mehrheit verabschieden könnten. Das ähnelt einer Zweidrittel-Schwelle. Ist jedoch kein Konsens in Sicht, könnten die Deckel-Fans das Preislimit beim Energieministertreffen am Montag auch gegen den Willen der vorsichtigen Minderheit durchdrücken. Will Scholz dieses Risiko ausschließen, muss er beim Gipfel einen Kompromiss finden - oder ein großes Land wie Frankreich ins Lager der Skeptiker ziehen. Dann gäbe es eine Sperrminorität.

Der Gipfel diskutiert auch die Folgen der US-Subventionen

Daneben diskutierten die Staats- und Regierungschefs darüber, wie die EU auf das massive Subventionspaket der US-Regierung reagieren soll. Das fördert den grünen Umbau der Wirtschaft, benachteiligt aber europäische Konzerne. Die Kommission schlägt vor, Subventionsregeln zu lockern und mehr EU-Fördergelder bereitzustellen. Beschlüsse darüber standen noch nicht an, doch EU-Ratspräsident Charles Michel sagte, der Gipfel müsse "das Signal senden, dass die EU einig ist und ihre Wirtschaft schützen will".

Die deutsche Strom- und Gaspreisbremse muss nach der Verabschiedung im Bundestag auch vom Bundesrat gebilligt werden. Das soll an diesem Freitag geschehen. Für private Haushalte und kleine Firmen sollen die Bremsen von März an gelten, für Januar und Februar gibt es eine rückwirkende Entlastung.