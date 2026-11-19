Zwei fast gleichzeitig stattfindende Gipfeltreffen von hohem Symbolgehalt haben am Donnerstag die internationale Diplomatie beherrscht. Im südchinesischen Shenzhen kamen die Präsidenten Chinas, Russland und der USA zu einem trilateralen Gespräch zusammen, ein Format, das es bisher noch nie gegeben hat. In Berlin wiederum trafen sich nur Stunden später Vertreter von 40 Ländern, unter ihnen zahlreiche Staats- und Regierungschefs, zu einer Konferenz der sogenannten Koalition der Willigen, um neue Hilfen zur Unterstützung der Ukraine gegen die russischen Invasoren zu verabreden. Während das Treffen in China mit einer unverbindlichen „Friedensdeklaration“ der drei Präsidenten zu Ende ging, wurden zum Abschluss der Berliner Konferenz konkrete Hilfszusagen für die Ukraine erwartet.

In der vier Punkte umfassenden Erklärung aus Shenzhen werden die Kriege gegen Iran und die Ukraine mit keinem Wort erwähnt. China, Russland und die USA kündigen indes an, dass sie sich als Vetomächte im UN-Sicherheitsrat für eine Reform der Vereinten Nationen starkmachen wollen. Sie äußern die Absicht, sich für eine Erhöhung und Stabilisierung der weltweiten Ölversorgung zu engagieren. Die Immunität von Regierungsverantwortlichen vor internationaler Strafverfolgung sei von „übergeordneter Wichtigkeit“, heißt es weiter: „Der Internationale Strafgerichtshof (ICC) und andere vergleichbare Institutionen dürfen ihre Zuständigkeit nicht missbrauchen.“

Die drei Staatschefs wollen atomare Risiken verringern, werden dabei aber nicht konkret

Weder Russland, China noch die USA erkennen den Gerichtshof an. Der ICC hatte im März 2023 wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine einen internationalen Haftbefehl gegen Russlands Präsidenten Wladimir Putin erlassen. Schließlich versprechen die drei Staatschefs, dass ihre Länder weiterhin über die „Reduzierung nuklearer Risiken“ sprechen wollten. Ein konkretes Format für diese Gespräche wurde allerdings nicht erwähnt.

Zu Beginn der trilateralen Runde hatte US-Präsident Donald Trump das Treffen eine Gelegenheit genannt, „Geschichte zu machen“. Kremlchef Putin hob die „gemeinsame Verantwortung“ der drei Staaten hervor. Auch Chinas Staatschef Xi Jinping spielte darauf an: „Wenn die Großmächte in Frieden leben, ist die Welt sicher; wenn die Großmächte aneinandergeraten, herrscht Chaos in der Welt.“

In einem bilateralen Treffen vor dem Dreier-Gipfel hatten Trump und Xi wechselseitig die Beziehungen beider Länder gepriesen. Xi sagte, dass sich die Beziehungen seit Amtsantritt Trumps verbessert hätten, mahnte aber laut der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua, dass die Kommunikation in wirtschaftlichen und Handelsfragen sich ändern müsse.

Trump nennt Putin „meinen Freund“

Auch die Präsidenten Russlands und Amerikas waren zu einem bilateralen Treffen zusammengekommen. Trump nannte Putin dabei „meinen Freund“ und begrüßte ihn jovial per Handschlag und mit einer vertraulich ins Ohr geraunten Bemerkung. In dem Gespräch spielte der Ukraine-Konflikt offenbar eine größere Rolle, aber etwas Konkretes wurde nicht verlautbart. „Wir hätten gerne, dass es zu Ende geht“, sagte Trump lediglich. Putin erklärte später, Russland, China und die USA hätten ein gemeinsames Interesse an der Beendigung des Konflikts. Er betonte, dass die Europäer einer Einigung im Wege stünden, und kündigte Vergeltung für die Angriffe der Ukraine auf die Kertsch-Brücke zur Krim an.

Wenige Stunden nach dem Dreiertreffen begann in Berlin ein Gipfel ganz anderer Art. Zusammen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Andy Burnham begrüßte Bundeskanzler Friedrich Merz die Mitglieder der Koalition der Willigen im Kanzleramt. Das Treffen stand unter dem Motto „Gemeinsam für Frieden in der Ukraine und europäische Sicherheit“. Neben dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij folgten mehr als 40 Delegationen der Einladung zum Treffen der Ukraine-Unterstützer, von dem auch eine Botschaft an Trump, Putin und Xi ausgehen soll.

Zugesagt werden sollte der von Russland überfallenen Ukraine weitere Unterstützung insbesondere in den bevorstehenden schwierigen Wintermonaten. Vor allem sollte gegenüber den ebenfalls angereisten US-Unterhändlern Jared Kushner und Steve Witkoff dem europäischen Anspruch auf einen Platz am Tisch der Ukraine-Verhandlungen Nachdruck verliehen werden.

„Wir tun alles, um die volle europäische Beteiligung am Verhandlungsprozess sicherzustellen“, erklärte Selenskij nach seiner Ankunft in Deutschland. Bei amerikanisch-russisch-ukrainischen Verhandlungen vergangene Woche in Abu Dhabi waren europäische Vertreter nur indirekt beteiligt. Nach US-Darstellung sollen die Europäer bei der nächsten Runde dabei sein, dagegen sperrt sich allerdings der Kreml. Nervosität löste in Europa auch die Frage aus, welche Rolle der Ukraine-Konflikt in Shenzhen gespielt hat. Die US-Unterhändler haben nach Darstellung Selenskijs Informationen zum Verlauf der Gespräche angekündigt.