An diesem Montag reist Giorgia Meloni nach Washington, und das ist das Beste, was die italienische Ministerpräsidentin gerade tun kann. Sie trifft dort auf die Staats- und Regierungschefs des westlichen Verteidigungsbündnisses Nato , und es wird ihr wieder viel Wohlwollen begegnen für ihre verlässliche Außenpolitik und namentlich die kompromisslose Pro-Ukraine-Politik.

In der US-Hauptstadt wird Meloni unter Freunden sein, auch wenn es beim letzten großen internationalen Event, dem G-7-Gipfel in Apulien Mitte Juni, mit der Eintracht nicht so gut geklappt hat, weil der französische Staatspräsident Emmanuel Macron und der deutsche Kanzler Olaf Scholz sie dort rechts ausgegrenzt haben.

Le Pens Niederlage kommt Meloni europapolitisch in die Quere

Das hing maßgeblich mit den gerade beginnenden Koalitionsverhandlungen im Europäischen Parlament zusammen, bei denen die Sozialdemokraten und Liberalen Meloni nicht mit am Tisch haben wollten. Schließlich hatte Meloni sich im Wahlkampf rechtsnational positioniert, wie man sie aus ihrer Oppositionszeit kannte, und eine völlige Neuorientierung der Europapolitik gefordert – klar, dass das jenen nicht gefallen konnte, die für den bisherigen europäischen Kurs von Integration und Solidarität stehen.

Meloni hatte damals erklärtermaßen den Eindruck, dass die Rechte europaweit im Aufschwung sei, und glaubte, sich entsprechend aus der Deckung wagen zu können. Die jetzige Niederlage der ultrarechten Kollegin Marine Le Pen in Frankreich hat sie auf dem falschen Fuß erwischt. Mühsam versucht Meloni nun, in Brüssel Einfluss zurückzugewinnen. In den kommenden Tagen wird es darum gehen, ob sie im EU-Parlament dabei hilft, die Christdemokratin Ursula von der Leyen wieder zur Kommissionspräsidentin zu machen. Im Rat der Staats- und Regierungschefs hatte sie alle Personalentscheidungen abgelehnt, sich bei von der Leyen immerhin zunächst enthalten.

Im Umkehrschluss hofft Italien, in Brüssel mit einem einflussreichen Kommissarsposten und vielleicht auch einem prestigeträchtigen Vizepräsidentenposten belohnt zu werden. Die spannenden Ämter haben Scholz, Macron und die anderen allerdings schon anderweitig verplant, weder der einflussreiche Wettbewerbs- noch der nicht minder einflussreiche Binnenmarktkommissar stehen wohl noch zur Disposition.

Außenpolitisch punktet sie – aber in Italien ist die Politik gefährlich launenhaft

Im Gespräch ist jetzt der Kommissar für die Kohäsionsfonds, der immerhin verantwortlich ist für die Milliardenzahlungen aus Brüssel an die Mitgliedstaaten. Dafür genannt wird Melonis Gefolgsmann Raffaele Fitto, derzeit Europaminister in Rom.

Ob ihr in Brüssel ein Verhandlungserfolg gelingt, wird in Italien aufmerksam beobachtet werden, besonders von ihrem ultrarechten Koalitionspartner, der Lega. Deren Chef und Vizekanzler Matteo Salvini, bekennender Le-Pen- und Putin-Freund, lässt keine Gelegenheit aus, darauf hinzuweisen, dass er der einzig wahre Vertreter italienischer Interessen sei. Mit dieser Methode ist er allerdings in den Europawahlen bei 8,8 Prozent Stimmenanteil hängen geblieben, während Meloni das Rekordergebnis von 28,1 Prozent eingefahren hat.

Offensichtlich haben ihre gemäßigten Wählerinnen und Wähler anerkannt, dass Meloni außenpolitisch im westlichen Sinne zuverlässig ist. Dass es auch anders geht, führt gerade ihr persönlicher Freund Viktor Orbán vor, der sich als frischer Inhaber der EU-Ratspräsidentschaft mit unabgesprochenen Reisen nach Moskau und Peking selbst isoliert.

Meloni hat sich auch noch zwei große Reformen aufgehalst

Die Außenpolitik ist also ein Pfund, mit dem Meloni wuchern kann. In diesem Sinne ist der Nato-Gipfel eine gute Gelegenheit, Punkte zu sammeln. Immerhin hat der neue britische Premier Keir Starmer sie bereits direkt nach seiner Wahl als dritte Gesprächspartnerin angerufen – nach dem in London immer gesetzten US-Präsidenten und dem Regierungschef Irlands. Diese Vorzugsbehandlung gegenüber Scholz, Macron und den anderen ist nach Melonis Ansicht absolut angemessen für Italien, die drittstärkste Wirtschaftsmacht Europas, eines der Gründungsmitglieder der Europäischen Union – und das einzige Land dieses Rangs, das von einer ultrarechten Politikerin regiert wird.

Allerdings darf sich angesichts der Launenhaftigkeit der italienischen Politik kein Regierungschef je sicher im Amt fühlen. Und Meloni muss aufpassen, dass sie mit ihrer rigiden Politik in Rechtsstaats- und Kulturfragen und der nicht aufgearbeiteten postfaschistischen Vergangenheit der von ihr gegründeten Partei Fratelli d’Italia nicht plötzlich Zustimmung verliert. Zusätzlich hat sie sich zwei Reformen aufgehalst: die Verfassungsreform, die die Macht des Ministerpräsidenten aufwerten und die bisherige Machtbalance zerstören würde, und die Regionalreform, mit der die Regionen des Landes mehr Kompetenzen bekommen, was die Gefahr birgt, dass der arme Süden weiter abgehängt wird.

Wie zufällig ist in der Debatte jetzt erstmals das Wort Neuwahlen gefallen, von dem man sich in der bisher stabilen Ära Meloni eigentlich schon verabschiedet hatte. Angeblich ist das eine Option, die Meloni im allerengsten Kreis diskutiere: sich noch einmal ein klares Votum der Wähler besorgen und dann durchregieren. Nur kann so etwas, wie man anderswo lernen kann, schiefgehen.