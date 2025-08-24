Die Rechtsaußen-Ministerpräsidentin Italiens zieht weltweit Aufmerksamkeit auf sich. Vier Jahre hat es gedauert, bis Giorgia Melonis Autobiografie auf Deutsch erschien. Sie ist immer noch aufschlussreich.

Rezension von Marc Beise

„Io sono Giorgia“, das war im Jahr 2021 in Italien ein Statement. Im Land der alten Männer veröffentlichte eine Politikerin, 42 Jahre jung und noch recht frisch auf der nationalen Bühne, gleich mal ihre Autobiografie, bevor sie überhaupt ernsthaft Meriten erworben hatte. „Ich bin Giorgia!“, der Satz war gerade erst zwei Jahre öffentlich bekannt, ins Publikum geschleudert am 19. Oktober 2019 auf der Piazza San Giovanni in Rom.