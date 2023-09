Vor einem Jahr wurde die als Außenseiterin gestartete Giorgia Meloni zur italienischen Premierministerin gewählt. Von Anfang an hat sie Verwandte und engste Freunde in Schlüsselpositionen berufen. Wer zentrale Rollen einnimmt - und was das System Meloni für Europa bedeutet.

Von Marc Beise, Rom

"Io sono Giorgia", so heißt die Autobiografie, die die italienische Ministerpräsidentin Meloni gut ein Jahr vor Beginn ihrer Amtszeit vorgelegt hat. Ich bin Giorgia, na gut - aber wer ist diese Giorgia wirklich? Was denkt sie, wofür steht sie, wo will sie hin? Das ist in Italien ein großes Rätsel, heute noch.