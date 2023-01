In den Antiterror-Ermittlungen von Castrop-Rauxel geht die Generalstaatsanwaltschaft gegen die Entlassung des 32-jährigen Verdächtigen aus der Untersuchungshaft vor. Die Behörde habe Beschwerde gegen die Freilassung eingelegt, sagte Oberstaatsanwalt Holger Heming am Dienstag in Düsseldorf. Man halte den Iraner weiterhin für dringend tatverdächtig, gemeinsam mit seinem 25-jährigen Bruder einen islamistisch motivierten Anschlag vorbereitet zu haben. Das Amtsgericht hatte den Haftbefehl am Montag aufgehoben. Der zuständige Amtsrichter sah keinen dringenden Tatverdacht mehr gegeben.