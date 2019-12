Was an diesem Wochenende wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Das Wochenende kompakt

SZ Plus Giffey verteidigt Neuaufstellung des Förderprogrammes "Demokratie leben". Im Interview mit der SZ sagt die Bundesfamilienministerin, das Programm sei "auch Opfer seines eigenen Erfolges geworden". Giffey (SPD) zeigt sich optimistisch, in der Bundesregierung eine Einigung zur dauerhaften Förderung von Anti-Extremismus-Projekten durch den Bund hinzubekommen. Zum Interview von Henrike Roßbach und Constanze von Bullion

SPD fordert strengere Regeln für Wochenendarbeit. Der neue Parteivorsitzende Norbert Walter-Borjans setzt sich für ein Umdenken ein, was Arbeiten an Samstagen und Sonntagen betrifft. Wochenendarbeit müsse die Ausnahme bleiben und ansonsten hoch vergütet werden. Zudem fordert die Partei ein Recht auf Homeoffice und Nichterreichbarkeit. Von Michael Kläsgen

Bundesregierung hält am Bau von Nord Stream 2 fest. Vizekanzler Scholz bezeichnet die US-Sanktionen gegen den Bau der Nordseepipeline als schweren Eingriff in die inneren Angelegenheiten Deutschlands. US-Botschafter Grenell nennt die Strafen pro-europäisch. Von Cerstin Gammelin

Macron will auf 20 000 Euro Gehalt pro Monat verzichten. Frankreichs Präsident kündigt an, auf die ihm nach seiner Amtszeit zustehende Pension und einen hochdotierten Sitz im Verfassungsrat verzichten zu wollen. Diese Ansprüche stützen sich auf ein Gesetz von 1955, das er offenbar komplett abschaffen will. Mehr dazu

Tesla und Brandenburg einigen sich auf Vertrag für Grundstück. Der Elektroautobauer will nahe Berlin eine Großfabrik zur Herstellung seines SUVs Model Y errichten. Nun muss der Tesla-Vorstand dem ausgehandelten Vertrag noch zustimmen. Zur Nachricht

RB Leipzig erstmals Herbstmeister. Drei Jahre nach dem Aufstieg in die Bundesliga überwintert der Verein aus Sachsen auf Platz eins. Die Ergebnisse des 17. Spieltags finden Sie hier. Nachdem zehn Jahre lang der FC Bayern oder Borussia Dortmund den inoffiziellen Titel einfuhren, durchbricht Leipzig nun diese Phalanx. Ein strittiges Kunstprodukt bleibt RB aber weiterhin, kommentiert Klaus Hoeltzenbein. Beim Traditionsklub Werder Bremen verschärft sich die Krise dagegen weiterhin. Der Verein will aber an seinem Trainer Florian Kohlfeldt festhalten.

3 aus 48 - Meistempfohlen am Wochenende

Salam aleikum und frohe Weihnachten. Lichterketten in Istanbul, Nikoläuse in Beirut: Warum das populärste christliche Fest auch in der islamischen Welt Einzug hält - und was es für die Menschen dort bedeutet. Von Christiane Schlötzer und Dunja Ramadan

Heilige Unordnung. Das Sortieren der Bücherregale ist eine Aufgabe, in der sich das Leben spiegelt - und in der sich die eigene Person erkennen lässt. Eine Kolumne von Carolin Emcke

Wenn der Konsum eskaliert. Ich kaufe, also bin ich - das scheint die Philosophie der Zeit zu sein. Sie funktioniert überall. Die Folgen? Werden ausgeblendet. Und die Moral ist machtlos. Ein Kommentar von Friederike Zoe Grasshoff

SZ-Leser diskutieren

Hauptsache Konsum - Moral egal? Viele Leser fühlen sich an ein Zitat von Bertolt Brecht erinnert: "Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral." Aber: "Die Konsumkritik nur auf Weihnachten zu fokussieren, geht an der heutigen Realität vorbei", kommentiert theponepeople. "Vor Weihnachten sind Halloween und Advent, nach Weihnachten Fasching/Karneval, Valentinstag, Ostern, Muttertag und dazwischen jede Menge Geburtstage." toschi fragt sich in diesem Zusammenhang: "Was wäre, wenn sich nicht nur ein paar wenige, sondern die Mehrheit dem Zwang entzöge, jemandem etwas schenken zu müssen, der eh schon alles hat. Was würden 'die Märkte' dazu sagen, wenn das Schwerpunktgeschäft am Jahresende plötzlich wegbräche?" Diskutieren Sie mit uns.