Fast eine halbe Milliarde Euro will die Bundesregierung in den Kampf gegen Extremismus stecken. Familienministerin Franziska Giffey erklärt, wer das Geld bekommt.

Nach Terroranschlägen in Europa, dem Mord an Walter Lübcke und dem Anschlag auf die Synagoge in Halle sprechen alle darüber, dass mehr gegen Extremismus getan werden muss. Die Bundesregierung hat für die nächsten vier Jahren fast eine halbe Milliarde Euro für ihr Bundesprogramm "Demokratie leben!" versprochen. Es unterstützt zivilgesellschaftliche Projekte unter anderem bei Prävention, Bildungsarbeit und Deradikalisierung. 2020 beginnt eine neue Förderperiode. Erneut sollen 115 Millionen Euro im Jahr zur Verfügung gestellt werden. Weil das Geld aber anders verteilt wird, kommen sehr viel weniger Modellprojekte als bisher zum Zug.