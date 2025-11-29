An diesem Samstag gründet sich in Gießen die neue Jugendorganisation der AfD , die „Generation Deutschland “. Aber: Ist sie wirklich „neu“? Oder ist sie genauso rechtsextrem wie ihr Vorgänger, die „Junge Alternative“? Die wurde vom Verfassungsschutz 2023 als „gesichert rechtsextrem“ eingestuft. Sie hat sich daraufhin selbst aufgelöst.

Die „Generation Deutschland“ soll für einen Neustart stehen, auch weil sie enger an die Mutterpartei AfD gebunden sein soll wie ihre Vorgängerin. Aber schon der designierte Vorsitzende der „Generation Deutschland“ Jean-Pascal Hohm lässt daran Zweifel aufkommen, denn er wird vom Verfassungsschutz Brandenburg als rechtsextremistisch eingestuft. Hohm hält das für „politisch motiviert“.

Über die „neue“ Jugendorganisation der AfD spricht in dieser Folge Anna-Sophie Heinze von der Uni Trier. Sie forscht dort unter anderem zu Rechtsextremismus und politischen Jugendorganisationen. Sie sagt: Formal sei es eine Neugründung, aber inhaltlich und personell erwarte sie Kontinuität.

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Lars Langenau

Produktion: Imanuel Pedersen

So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren:

„Auf den Punkt“ ist der tägliche Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung zu den wichtigsten Themen des Tages. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes und Spotify. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.