Der wohl umstrittenste politische Termin an diesem Wochenende beginnt mit reichlich Verspätung. In der Messehalle in Gießen ist am Morgen wenig los, die Stuhlreihen sind spärlich besetzt. Eigentlich sollte das Gründungstreffen der neuen AfD -Jugendorganisation um zehn Uhr losgehen. Aber das Spitzenpersonal und viele Teilnehmer fehlen. Die Parteichefs Alice Weidel und Tino Chrupalla mussten auf der Fahrt zwischen Frankfurt und Gießen wegen der Straßenblockaden einen Zwischenstopp einlegen, sagt Weidels Sprecher. Auch der designierte Chef der neuen Organisation, Jean-Pascal Hohm , lässt auf sich warten. Er strandete zwischenzeitlich auf einem Rastplatz, wie er der Süddeutschen Zeitung bestätigt.

Der Nachwuchs der in weiten Teilen rechtsextremen Partei vertreibt sich die Wartezeit beim Rauchen oder an den Ständen der Aussteller im Vorraum. Dort verteilt der AfD-Fanshop blau gefärbtes Popcorn, daneben liegt ein Aufkleber. Zu sehen ist eine junge, blonde Frau im Dirndl, über ihrem Kopf der Schriftzug: „Generation Deutschland“. Diesen Namen wird auch die neue Jugendorganisation der AfD tragen, die später am Nachmittag offiziell gegründet werden wird.

Während drinnen erst mal wenig passiert, ist draußen, auf der anderen Seite der Lahn, umso mehr los. Auf der Konrad-Adenauer-Brücke stehen sich Demonstrierende und Polizei gegenüber. Immer wieder mahnt die Polizei, die Blockade nicht zu durchbrechen. Die Demonstrierenden rufen: „Macht die Brücke frei“. Aber die Polizisten bleiben stehen. Auf den Plakaten, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitgebracht haben, steht „Menschenrechte statt rechten Menschen“ und „EkelhAfD“. Manche haben ihre Gesichter mit Schals und Masken vermummt.

Laut Polizei gibt es 25 000 Gegendemonstranten

So sieht er also aus, der Ausnahmezustand in Gießen. 93 000 Einwohner hat die mittelhessische Stadt. Da heißt es schon was, wenn 50 000 Menschen zu Gegenprotesten erwartet werden. Tatsächlich zählt die Polizei bis zum späten Samstagnachmittag etwa 25 000 Teilnehmende. Schon am frühen Morgen blockieren Demonstrierende mehrere Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen. An einigen Orten gibt es gewalttätige Auseinandersetzungen mit der Polizei, die Beamten setzen auch Wasserwerfer ein. Seit Wochen hatte das Aktionsbündnis „Widersetzen“ angekündigt, das Gründungstreffen der AfD-Jugend verhindern zu wollen. Gelungen ist das nicht.

Laut Polizei haben mehr als 25 000 Menschen in Gießen gegen die Gründung der AfD-Jugendorganisation demonstriert. (Foto: Boris Roessler/dpa)

Erst gegen 12.30 Uhr startet dann die Veranstaltung in der Messe. Parteichefin Alice Weidel greift in ihrer Rede die Demonstrantinnen und Demonstranten an, kritisiert „das Chaos, was wir hier heute gesehen haben“. Ein Bundestagsabgeordneter der AfD sei verletzt worden, Julian Schmidt. Die Polizei bestätigt der SZ, dass ein Bundestagsabgeordneter angegriffen und verletzt wurde, eine tatverdächtige Person sei festgenommen worden.

Die neue Jugendorganisation, das habe sie gelesen, sehe sich als Kaderschmiede, sagt Weidel. „Und das ist genau richtig so.“ Der Nachwuchs solle politische Verantwortung übernehmen. Elterliche Ratschläge oder Verhaltensempfehlungen an die Parteijugend überlässt Weidel aber ihrem Pendant und Vorredner Tino Chrupalla. Der bemängelt: In der Jungen Alternative (JA), der ehemaligen Jugendorganisation der AfD, seien Respekt und Demut vor der politischen Arbeit nicht immer so groß gewesen, „wie sie sein sollten“. Manch einer habe mit dem Kopf durch die Wand gewollt, statt mit den Füßen durch die Tür. Chrupalla sagt aber auch, die Parteijugend dürfe sich „nie die Zähne ziehen lassen“, dürfe keine „glattgebügelte Junge Union“ werden.

Professioneller und disziplinierter soll es aber schon zugehen bei der neuen AfD-Jugend. Die Leute bei der Jungen Alternative galten schließlich stets als provokanter und radikaler als die Vertreter der Mutterpartei. 2023 stufte der Verfassungsschutz die JA als gesichert rechtsextrem ein. Aus Sorge über ein mögliches Verbot der Jugendorganisation und um den Nachwuchs enger an die Partei zu binden, beschloss die AfD Anfang des Jahres auf dem Parteitag in Riesa, sich von der JA zu trennen. Zum 31. März löste sie sich auf.

Dass die neue Jugendorganisation weniger radikal wird als die alte, glaubt draußen auf der Straße kaum jemand. Ein paar hundert Meter von der Messehalle entfernt, auf der Rodheimer Brücke, sitzen seit dem frühen Morgen Demonstrantinnen und Demonstranten in gelben Westen. „Wir stehen auf jeden Fall nicht auf“, sagt Mustafa, 26. Seinen Nachnamen will er nicht nennen, zu riskant, wenn Faschisten den mitbekommen. Mustafa hat sich eine dünne schwarze Matte als Sitzunterlage mitgebracht. Seit etwa 6 Uhr sitze er hier, sagt er. Er komme aus Sachsen-Anhalt, sei die Nacht über mit dem Zug nach Gießen gefahren. Warum er heute hier ist? Um zu verhindern, dass die AfD eine Jugendorganisation gründe, die genauso rechtsextrem sei wie die Junge Alternative.

Die Jugend der AfD hat sich nicht zufällig für den Veranstaltungsort Gießen entschieden. Die Stadt liegt zentral in Deutschland – und die Messe hier wird privat betrieben. Die Stadt hatte zuvor immer wieder betont, dass sie keine Möglichkeit habe, die Veranstaltung zu verhindern. Aus Sicherheitsgründen hatte die Polizei das Viertel um die Messe herum abgeriegelt. Geplante Proteste mussten verlegt werden. Die Veranstalter der Gegendemos kritisierten das als Eingriff in die Versammlungsfreiheit.

Um kurz vor 15 Uhr ist es dann so weit: Die Teilnehmer des Gründungstreffens stimmen für das neue Jugendstatut, die „Generation Deutschland“ ist damit gegründet. Der Name galt zwar als Favorit, ganz sicher war er aber nicht. Anträge, die Organisation „Jugend Germania“ oder doch wieder Junge Alternative zu nennen, lehnen die Teilnehmer mehrheitlich ab.

Eine inhaltliche Mäßigung ist von der neuen Jugend nicht zu erwarten

Anders als die JA wird die „Generation Deutschland“ kein eigener Verein sein. Mitglied kann nur werden, wer auch der AfD angehört. Dadurch hat die Mutterpartei mehr Möglichkeiten, Fehlverhalten des Nachwuchses zu sanktionieren. Eine inhaltliche Mäßigung bedeutet das aber nicht. Das zeigt schon der Blick in den Vorraum der Gießener Messehalle: Da hat sich ganz selbstverständlich der rechtsextreme Verleger Götz Kubitschek mit seinem Antaios-Verlag aufgebaut. Parteichef Chrupalla sagt dazu lediglich: „Die haben sich angemeldet und damit sind die hier.“ Es gebe ja Pressefreiheit.

Wie die neue Jugendorganisation ideologisch aufgestellt ist, zeigt sich auch beim Blick auf das Personal. Am frühen Nachmittag wählen die Teilnehmer den Brandenburger Landtagsabgeordneten Jean-Pascal Hohm mit 90,4 Prozent zu ihrem Vorsitzenden. Der Verfassungsschutz in Brandenburg zählt den 28-Jährigen zu einem von sechs rechtsextremen AfD-Abgeordneten im Potsdamer Landtag. Hohm, so schreibt der Verfassungsschutz, gehöre zu den „Vernetzungsakteuren“ der Brandenburger AfD, die vor allem im Süden des Landes mit rechtsextremen Vorfeldorganisationen zusammenarbeite.

Hohm habe angegeben, Fördermitglied des rechtsextremen Vereins „Ein Prozent“ zu sein, schreibt der Verfassungsschutz. Bei der rechtsextremen sogenannten Identitären Bewegung (IB) sei er nie aktiv gewesen, sagte Hohm vor Kurzem der SZ. Er halte es aber für legitim, was die IB mache und sehe keinen Grund, sich zu distanzieren. Die „Generation Deutschland“ sieht Hohm, wie Parteichefin Weidel, als Kaderschmiede für die Mutterpartei. In seiner Rede sagt er, die neue Jugendorganisation werde Talente fördern und dazu eng mit dem „politischen Vorfeld“ zusammenarbeiten.

Punkt für Punkt arbeitet die neue AfD-Jugend am Nachmittag ihre Tagesordnung ab. Draußen vor der Halle wird es noch einmal kurz unruhig. Einer Gruppe von Demonstrierenden gelingt es tatsächlich, die Absperrungen zu durchbrechen und in die Nähe des Messegeländes zu gelangen. Auch hier setzt die Polizei einen Wasserwerfer ein, mindestens einen Demonstranten tragen die Beamten weg.

Quint Siemandel, 20, Regenbogenfahne um die Schultern, steht auf der anderen Seite des Flusses. Die Wiese ist matschig geworden von all den Füßen, die hier heute schon langgelaufen sind. Er könne es verstehen, dass Demonstrierende versuchen, in die Nähe der Halle zu kommen. „Warum können wir nicht einfach dort protestieren, wo die Veranstaltung stattfindet?“ Am wichtigsten findet er aber, dass von diesem Tag nicht nur Bilder übrig bleiben, die Eskalation zeigen. Die übergroße Mehrheit demonstriere schließlich friedlich.