Seit dem frühen Morgen demonstrieren in Gießen Tausende Menschen gegen die Gründung einer neuen AfD -Jugendorganisation. Rund um die Stadt gebe es Personengruppen, die an Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen blockierten. Die AfD will in der Messe eine Nachfolgeorganisation für die Junge Alternative (JA) mit dem Namen „Generation Deutschland “ (GD) gründen.

Gießen befindet sich an diesem Wochenende im Ausnahmezustand. Auf der Bundesstraße 49 räumt die Polizei eine Blockade von etwa 2000 Personen. Dabei sind auch Wasserwerfer im Einsatz. Die Gruppe habe auf die mündliche Aufforderung, die Straße zu räumen, nicht reagiert, teilte die Polizei mit. Auf der Konrad-Adenauer-Brücke in Gießen würden Flaschen auf Einsatzkräfte geworfen.

Eigentlich sollte der Gründungskongress der neuen AfD-Jugendorganisation um zehn Uhr starten. Doch noch sind zahlreiche Stuhlreihen im Saal der Messe Gießen leer, der Beginn verzögert sich. Der designierte Chef der neuen Jugendorganisation, Jean-Pascal Hohm, und die Parteichefs Alice Weidel und Tino Chrupalla steckten zumindest zeitweise aufgrund der Straßenblockaden und Proteste fest, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet.

In der Kleinstadt mit 93 000 Einwohnern werden im Laufe des Tages etwa 50 000 Menschen auf den Straßen erwartet. Mehr als 20 Protestveranstaltungen sind angemeldet. Das Bündnis „Widersetzen“ hatte bereits seit Wochen angekündigt, Zufahrtswege zu der Gründungsversammlung blockieren zu wollen mit dem Ziel, das Treffen zu verhindern.

Demonstranten blockieren am frühen Morgen eine Straße in Gießen. Die Polizei spricht von einer „aktiven Lage mit vielen verschiedenen Schauplätzen“ in der Stadt. (Foto: Florian Wiegand/Getty Images)

Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) hatte im Vorfeld von einer „herausfordernden Großlage“ gesprochen. Nach Angaben der Polizei sind bis zu 6000 Beamte aus ganz Deutschland im Einsatz. Sie sind ausgestattet mit Drohnen, Wasserwerfern, Hubschraubern und einer Reiterstaffel. Mehrere Geschäfte in der Gießener Innenstadt bleiben aus Angst vor Ausschreitungen geschlossen.

Um die Frage, wo die Gegenproteste stattfinden dürfen, hatte es vor dem Wochenende heftige Diskussionen gegeben. Die Stadt hat entschieden, das Viertel um die Messe herum abzuriegeln und die geplanten Proteste zu verlegen. Die Polizei begründete das mit Sicherheitsbedenken. Gießen sei keine Großstadt, man wolle nicht riskieren, dass Menschenmassen in eine Sackgasse laufen. Innenminister Poseck sagte, es sei nicht Sache der Bürgerinnen und Bürger, ein Parteiverbot durch Widerstandsleistung durchzusetzen.

Die Veranstalter kritisierten die Entscheidung. Das Recht auf Versammlungsfreiheit werde von Stadt und Polizei „mit Füßen getreten“, sagte Suraj Mailitafi, Sprecher von „Widersetzen“, am Samstag. Die neue Jugendorganisation der AfD sei nicht irgendein Jugendklub, sondern eine rechtsextreme Gruppierung. Deshalb wolle man ihre Gründung verhindern.

Tausende Demonstranten sind in GIeßen unterwegs. (Foto: SASCHA SCHUERMANN/AFP)

Mehrere Parteien schickten am Samstag parlamentarische Beobachterinnen und Beobachter nach Gießen. „Mein Eindruck ist, dass es friedlich ist“, sagte die Linken-Bundestagsabgeordnete Janine Wissler am Samstagvormittag. Dass die Proteste nicht näher an der Halle stattfinden dürfen, halte sie für „ein Riesenproblem“. Die Linke und mehrere andere Veranstalter von Demonstrationen hatten gegen die Verlegung der Demonstrationen Eilanträge eingereicht. Diese hatte der Hessische Verwaltungsgerichtshof allerdings zurückgewiesen. Dagegen wolle man beim Bundesverfassungsgericht Beschwerde einlegen, kündigte Wissler an.

Die Stadt Gießen hatte im Vorfeld immer wieder klargemacht, dass sie keine Möglichkeit habe, die Veranstaltung zu verhindern. Die Messe wird nicht von der Stadt, sondern von Privatleuten betrieben. Die Stadtverordnetenversammlung verabschiedete mit großer Mehrheit eine Resolution, in der sie „bedauert und missbilligt“, dass die Gründung der AfD-Jugend in Gießen stattfinden soll.