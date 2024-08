Fußballer verstehen es, Gegner zu provozieren. So war das im WM-Finale 2006, als der Italiener Marco Materazzi den Franzosen Zinedine Zidane mit einer fiesen Bemerkung zu einer brutalen Attacke verleitete. Und so war das jüngst nach dem EM-Finale zwischen Spanien und England. Drei Worte aus Mündern der spanischen Spieler genügten, um einen diplomatischen Eklat auszulösen: „ Gibraltar es español“, Gibraltar ist spanisch, skandierten sie bei der Siegesfeier auf dem Madrider Cibeles-Platz.

Bei Briten löst dieser Spruch Emotionen aus, als wolle jemand die Tower Bridge in die Luft sprengen. Spanier sind ihrerseits seit Jahrhunderten der Ansicht, dass Gibraltar, eine felsige Landspitze im Süden der iberischen Halbinsel, ihnen gehöre. Man möchte kaum glauben, dass der Streit, dessen Ursprung auf einen Friedensvertrag des Jahres 1713 zurückgeht, im 21. Jahrhundert noch ausgetragen werden müsste. Tatsächlich jedoch wird der uralte Zwist in den kommenden Monaten vermutlich an Virulenz sogar zunehmen.

Ein Grund dafür sind die künftigen Visa-Regeln der Schengen-Staaten, jener 25 EU-Nationen plus Schweiz, Island, Liechtenstein und Norwegen, die eine gemeinsame Außengrenze verwalten und untereinander auf Grenzkontrollen verzichten. Um den Schengen-Raum zu bereisen, benötigen Besucher von außerhalb künftig unter anderem biometrische Ausweispapiere für elektronische Grenzkontrollen. Vom kommenden Frühjahr an ist zudem eine Online-Reiseerlaubnis erforderlich, ähnlich wie sie die USA verlangen.

Und hier beginnt das Problem: Gibraltar liegt außerhalb des Schengenraums. Die seit dem Brexit von Spanien und Großbritannien geduldete Praxis, die Exklave wie EU-Territorium zu behandeln, wird nicht mehr funktionieren. Bislang dürfen die Bürger Gibraltars mit ihrem britischen Pass nach Spanien ein- und ausreisen, sofern sie sich mit einer roten Karte als Ansässige ausweisen.

Tatsächlich queren viele Einwohner der 6,5 Quadratkilometer kleinen Landspitze regelmäßig die Grenze nach Spanien, und sei es nur, um dort einen Zahnarzt oder das eigene Ferienhaus aufzusuchen. Sollte es bis zum Start der neuen Schengen-Regeln kein umfassendes Abkommen zwischen Großbritannien und Spanien geben, könnte sich die Situation Gibraltars deutlich verkomplizieren. Laut der Zeitung Gibraltar Chronicle sind elektronische Barrieren und technische Infrastruktur auf spanischer Seite bereits installiert, man müsse sie nur einschalten. Gibraltar hat seinerseits angekündigt, die Grenzkontrollen in gleichem Maße zu verstärken, was zugleich vielen täglich pendelnden Arbeitskräften aus Spanien den Zutritt erschweren würde.

Würde Gibraltar offiziell in den Schengen-Raum einbezogen werden, müsste die Sicherung der Außengrenze dort von Sicherheitskräften aus dem Schengen-Raum übernommen werden. Diese müssten sich auf dem Gelände rund um den berühmten Affenfelsen frei bewegen und polizeiliche Aufgaben übernehmen – insbesondere im Hafen und auf dem Flughafen. Aus spanischer Sicht könnten das nur spanische Polizisten sein.

Spanier in Uniform? Womöglich bewaffnet? Für die Regierung der Exklave unter Premier Fabian Picardo wie auch für Großbritannien ist das ein undenkbares Szenario. Spanien hingegen lehnt es ab, der europäischen Grenzbehörde Frontex diese Aufgabe zu überlassen.

Angesichts der roten Linien auf beiden Seiten sind Aussichten auf ein Abkommen nicht eben rosig: Bereits im April und im Mai hatten die Außenminister in Gegenwart eines EU-Kommissars in Brüssel verhandelt. Zeitweise sah es aus, als wäre der Knoten gelöst, die Presse wurde bereits vorgewarnt. Doch dann scheiterten die Gespräche.

Großbritanniens neuer Premier Keir Starmer hat bereits öffentlich signalisiert, das Thema lösen zu wollen

„Alle Seiten am Verhandlungstisch kannten von Anfang an die roten Linien der jeweils anderen Seite – die Herausforderung besteht darin, Hindernisse zu überwinden, ohne diese Grundsätze aufzugeben. Es war klar, dass Gibraltar und das Vereinigte Königreich die Tatsache akzeptierten, dass Spanien der EU-Mitgliedstaat ist, der für die künftige Schengen-Grenze in Gibraltar verantwortlich ist, aber sie forderten, dass diese Kontrollen angesichts der schwierigen Geschichte, die uns vorausgegangen ist, auf eine für Gibraltar akzeptable Weise gehandhabt werden“, erklärt Gibraltars Regierungschef Picardo auf Anfrage, ohne die Lösung zu konkretisieren. Spaniens Außenministerium hingegen wirft Picardo vor, die eigenen Mitbürger nicht genügend auf „unvermeidliche Zugeständnisse“ einzustimmen.

Immerhin: Im September soll erneut verhandelt werden. Großbritanniens neuer Premier Keir Starmer hat bereits öffentlich signalisiert, das Thema lösen zu wollen. Doch ebenso wenig wie ungeklärte steuerliche Fragen hat er konkretisiert, wie die Sicherung der Grenzen der britischen 35 000-Einwohner-Exklave aussehen könnte. Zumal die örtliche Regierung ein gewichtiges Wort mitzureden hat.

Was die Einwohner von Gibraltar wollen, ist unzweifelhaft: Mit 99 Prozent stimmten sie für einen Verbleib unter der britischen Krone. Zugleich stimmten sie beim Brexit-Referendum 2016 mit 96 Prozent für den Verbleib in der EU. Das entpuppt sich nun als klarer Zielkonflikt.

Auch in der Wortwahl manifestiert sich der Streit

Die Sehnsucht nach EU-Vorzügen kollidiert auch mit einer historisch verfestigten Animosität zwischen Gibraltar und Spanien. Seit Jahren gibt es Provokationen beider Seiten sowie Streit um die Hoheitsgewässer rund um den Felsen, die der Vertrag von Utrecht aus dem Jahr 1713 schon deshalb nicht regelt, weil es damals keine Hoheitsgewässer gab.

Erst kürzlich hielten Briten ein pompöses Seemanöver ab, bei dem sie Strandbesucher auf spanischer Seite mit Salven beeindruckten. Als spanische Zivilgardisten mutmaßliche Drogenhändler in den Hafen von Gibraltar verfolgten, wurden sie prompt festgenommen.

Auch in der Wortwahl manifestiert sich der Streit. Während auf spanischer Seite konsequent von einer britischen Kolonie gesprochen wird, vermeiden Briten diesen Begriff. Denn Kolonien sind nach UN-Regeln abzuschaffen. Und während Briten von einer „Grenze“ zwischen Gibraltar und Spanien sprechen, heißt der 1200 Meter breite Übergang auf spanischer Seite nur „La verja“, der Zaun. Eine konkrete Grenzlinie möchte man genauso wenig anerkennen wie das Existenzrecht einer fremden Macht auf der iberischen Halbinsel.

Dabei war es eine ganz andere fremde Macht, die einst dem markanten Kalksteinfelsen ihren Namen gab. 711 landete dort der Berberführer Tariq ibn Ziyad, um in den folgenden Jahren die iberische Halbinsel unter muslimische Herrschaft zu bringen. „Dschabal Tariq“, der Berg des Tariq nannte man den markanten Felsen – daraus wurde „Gibraltar“.