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GibraltarDie Grenze ist offen – aber die Emotionen kochen hoch

Lesezeit: 6 Min.

In dem spanischen Ort La Línea de la Concepción wurden bei einer Zeremonie am 15. Juli die Grenzzäune entfernt, seither ist der unter britischer Krone stehende Felsen frei zugänglich.
In dem spanischen Ort La Línea de la Concepción wurden bei einer Zeremonie am 15. Juli die Grenzzäune entfernt, seither ist der unter britischer Krone stehende Felsen frei zugänglich. Samuel Vega/NA Press/Imago

Seit 1713 gehört Gibraltar zu Großbritannien. Der Brexit und neue Schengen-Regeln drohten, die Landspitze im Süden Spaniens abzuriegeln. Nun sind die Zäune abgebaut, doch die Animositäten bleiben.

Von Patrick Illinger, Gibraltar

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Wer von Spanien nach Großbritannien reisen will, muss nicht unbedingt eine Fähre oder ein Flugzeug besteigen. Man kann auch von Cádiz aus die A-381 nehmen, oder von Málaga die AP-7. Hinter der Ortschaft La Línea de la Concepción und ihrem beeindruckenden Gassengewirr führt der Weg durch mehrere betongesäumte Schlängel.

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