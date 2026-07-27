Wer von Spanien nach Großbritannien reisen will, muss nicht unbedingt eine Fähre oder ein Flugzeug besteigen. Man kann auch von Cádiz aus die A-381 nehmen, oder von Málaga die AP-7. Hinter der Ortschaft La Línea de la Concepción und ihrem beeindruckenden Gassengewirr führt der Weg durch mehrere betongesäumte Schlängel.
GibraltarDie Grenze ist offen – aber die Emotionen kochen hoch
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Seit 1713 gehört Gibraltar zu Großbritannien. Der Brexit und neue Schengen-Regeln drohten die Landspitze am Südende Spaniens abzuriegeln. Nun sind die Zäune abgebaut, doch die Animositäten bleiben.
Von Patrick Illinger, Gibraltar
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