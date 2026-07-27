Seit 1713 gehört Gibraltar zu Großbritannien. Der Brexit und neue Schengen-Regeln drohten die Landspitze am Südende Spaniens abzuriegeln. Nun sind die Zäune abgebaut, doch die Animositäten bleiben.

Wer von Spanien nach Großbritannien reisen will, muss nicht unbedingt eine Fähre oder ein Flugzeug besteigen. Man kann auch von Cádiz aus die A-381 nehmen, oder von Málaga die AP-7. Hinter der Ortschaft La Línea de la Concepción und ihrem beeindruckenden Gassengewirr führt der Weg durch mehrere betongesäumte Schlängel.