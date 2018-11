24. November 2018, 12:35 Uhr Streit um Gibraltar Spanien bringt den Brexit-Deal in Gefahr

Kurz vor dem geplanten Abschluss des Brexit-Abkommens am Sonntag müssen die Unterhändler noch ein weiteres Problem aus dem Weg räumen.

Die spanische Regierung droht wegen des Streits über Gibraltar mit einem Veto.

Nach all dem Gezerre zwischen Brüssel und dem Vereinigten Königreich könnte schlussendlich ein Felsen im Süden der Iberischen Halbinsel das Brexit-Abkommen ernsthaft gefährden: Gibraltar.

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez drohte mit einer Absage des Brexit-Sondergipfels am Sonntag, wenn der Streit über Gibraltar nicht beigelegt wird. Auch wenn Spanien alleine den Deal nicht platzen lassen kann: Eine gespaltene EU in der Frage will in Brüssel jeder vermeiden. Angesichts dessen liefen die diplomatischen Drähte heiß. Es werde mit Hochdruck nach Lösungen gesucht, sagten Diplomaten.

Ministerpräsident Sánchez verlangte Änderungen am Entwurf für den Austrittsvertrag mit Großbritannien, weil Spanien Festlegungen über den künftigen Status von Gibraltar fürchtet. Das Gebiet am Südzipfel der Iberischen Halbinsel steht seit 1713 unter britischer Souveränität, wird aber von Spanien beansprucht. Sánchez hält nach eigenen Worten eine Absage des Sondergipfels am Sonntag für möglich, falls der Gibraltar-Streit nicht beigelegt wird. "Falls es keine Einigung gibt, ist es offensichtlich, dass das, was passieren wird, ist, dass die Tagung des Europäischen Rats sehr wahrscheinlich nicht stattfindet", sagte er in der kubanischen Hauptstadt Havanna. "Spanien hält sein Veto gegen das Brexit-Abkommen weiter aufrecht."

EU-Kommissionschef Juncker war nach Angaben eines Sprechers in ständigem Kontakt mit Sanchez. Regierungsvertreter der 27 EU-Staaten versuchten bei einem Treffen, den Konflikt zu entschärfen - zunächst ohne greifbares Ergebnis, wie Diplomaten berichteten.

Bereits am Samstag reist die britische Premierministerin Theresa May zu Gesprächen in die belgische Hauptstadt. Dort will sie am Samstagabend nochmals mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker zusammenkommen. Tags drauf dann sollen bei einem Sondergipfel der Vertrag über den britischen EU-Austritt im März 2019 und eine Absichtserklärung über eine künftige Wirtschafts- und Sicherheitspartnerschaft besiegelt werden - wenn Spanien nicht doch noch ausschert.

Das seit mehr als eineinhalb Jahren währende Ringen zwischen London und Brüssel wäre dann zwar abgeschlossen, die schwierigste Aufgabe für May würde aber danach noch warten: Die Premierministerin müsste den ausgehandelten Deal im Dezember durch das britische Parlament bringen.