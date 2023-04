Von Viktoria Großmann, Warschau

Überall in Warschau blühen in diesen Tagen die Narzissen auf. Auch am Jüdischen Museum Polin leuchten sie gelb. Weil sie gar so schnell verwelken, werden Schulkinder noch Tausende weitere aus Papier falten. Am 19. April sollen sie auf den Straßen in Warschau, Łódź, Krakau, Białystok, Lublin und Breslau verteilt werden.