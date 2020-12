Bei Gewalt im Zuge der Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Ghana sind mindestens fünf Menschen getötet worden. Im ganzen Land sei es zu 21 gewaltsamen Vorfällen im Zuge der Abstimmung am Montag gekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein Dutzend Menschen sei verletzt worden. Sie rief die Bevölkerung bis zur Bekanntgabe der Wahlergebnisse zur Ruhe auf. Dennoch gingen am Mittwoch Hunderte Oppositionsanhänger in der Hauptstadt Accra auf die Straße und forderten eine zügige Bekanntgabe. Sie werfen der Wahlkommission Hinauszögern vor, um die Ergebnisse zu manipulieren. Der Chef der Wahlkommission, Jean Mensah, kündigte eine baldige Bekanntgabe der Ergebnisse an, sagte aber nicht, wann. Das westafrikanische Ghana gilt als eines der stabilsten Länder auf dem Kontinent, die Wahlen können entsprechend als Test gesehen werden. Die Ghanaer wählten einen neuen Präsidenten und 275 Abgeordnete. Für das Präsidentenamt gab es zwölf Kandidaten. An der Spitze des Bewerberfelds standen laut Umfragen Amtsinhaber Nana Akufo-Addo (76) und Ex-Präsident John Mahama (62). Die beiden sind alte Bekannte auf der politischen Bühne: Mahama gewann die Wahl 2012, unterlag vier Jahre später aber Akufo-Addo. Sollte einer von ihnen gewinnen, wäre das für den Sieger die jeweils zweite und letzte Amtszeit. Um eine Stichwahl zu vermeiden, muss ein Kandidat über 50 Prozent der Stimmen erhalten, sonst würde es in etwa drei Wochen zur zweiten Runde kommen.