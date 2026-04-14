Der Beamtenbund dbb vermeidet nach einem internen Schreiben seines Vorsitzenden Kontakte oder gemeinsame Auftritte mit AfD-Vertretern. „An AfD-Vertreterinnen und -Vertreter oder -Abgeordnete ergehen keine Einladungen und es werden Einladungen von der AfD auch nicht angenommen“, heißt es in dem Schreiben von dbb-Chef Volker Geyer an die Mitglieder des dbb-Bundesvorstandes. „Gemeinsame Auftritte, Podien, Erklärungen oder sonstige Formen des politischen Kontaktes mit der AfD oder ihren Gliederungen finden nicht statt“, schreibt Geyer weiter. Es handele sich um einen Beschluss mit Wirkung für den dbb auf Bundesebene, „der eine Orientierungshilfe für die Mitgliedsgewerkschaften und Landesbünde ist“, also eine Empfehlung. Der dbb – offiziell dbb beamtenbund und tarifunion – ist ein Dachverband von 41 Mitgliedsgewerkschaften, die Beschäftigte im öffentlichen Dienst und im privaten Dienstleistungssektor vertreten. Alle Kontakte mit extremistischen Parteien oder Gruppierungen würden entschieden abgelehnt. Bestrebungen, die dem Grundverständnis des dbb widersprächen oder verfassungswidrig seien, stelle man sich entgegen. Auch andere Gewerkschaften stellen sich gegen die AfD. So hatte Verdi-Chef Frank Werneke angekündigt, die Betriebe in Deutschland möglichst frei von rechtem Gedankengut und AfD-nahen Kräften halten zu wollen.