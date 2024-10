Ungeachtet der ökonomischen Schwierigkeiten in Deutschland ruft Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu Optimismus auf. Zum 75. Geburtstag des Deutschen Gewerkschaftsbunds appellierte Steinmeier an den DGB, weiter „eine Stimme der Zuversicht“ zu sein: „Die brauchen wir.“ Der DGB solle während des derzeit laufenden „Umbaus unseres Landes zu einer klimaneutralen und immer digitaleren Wirtschaft“ weiter für soziale Gerechtigkeit streiten. Der Bundespräsident warnte vor Gefahren von rechts: Menschenfeindliche, national-radikale, rechtsextremistische Kräfte hätten wachsenden Zulauf. „Aber wir dürfen ihnen nicht die Zukunft dieses Landes überlassen.“ Das sei man den vielen Gewerkschaftern schuldig, die für ein demokratisches Deutschland gekämpft hätten. Der Gewerkschaftsbund wurde am 13. Oktober 1949 in München gegründet. Erster Vorsitzender war SPD-Politiker Hans Böckler, der im Nationalsozialismus gefangen genommen worden war.