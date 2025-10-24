Mehrfach hatte Kanzler Friedrich Merz einen „Herbst der Reformen“ angekündigt. Bisher aber wird nur das Bürgergeld umbenannt und verschärft. Zudem kommt die Aktivrente. Unterstützung in seinem Reformwillen findet der CDU -Chef beim SPD -Vorsitzenden Lars Klingbeil. Gewerkschaften warnen vor einem „Herbst der Grausamkeiten“ statt der angekündigten Reformen.

Die Gewerkschaften Verdi und IG Metall befürchten unter anderem, dass die angekündigte Verlängerung der Regelarbeitszeit von Acht Stunden pro Tag zu Ausbeutung und gesundheitlicher Belastung der Arbeitnehmer führen könnte. Und auch beim Bürgergeld sehen die Gewerkschaften Probleme. So könnten die beschlossenen Kürzungen beim Zuschuss für Wohnkosten zu einem Anstieg der Obdachlosigkeit führen.

Die Gewerkschaften dagegen fordern zur Sicherung des Sozialstaates unter anderem eine Vermögenssteuer für Superreiche, sagt Alexander Hagelüken aus der SZ-Wirtschaftsredaktion in dieser Podcastfolge.

Weitere Nachrichten: Trump bricht Handelsgespräche mit Kanada ab; Wett- und Manipulationsskandal erschüttert NBA; Rauschgiftdelikte in Deutschland sinken.

Zum Weiterhören und -lesen:

Den Bericht über die Kritik an Kanzler Friedrich Merz und die Gegenvorschläge von IG Metall und Verdi lesen Sie hier.

Einen Artikel über den Wettskandal bei der NBA lesen Sie hier.

Unsere SZ-Plus-Podcast-Serie über Greta Thunberg finden Sie hier.

Den SZ-Recherchepodcast „Das Thema“ über die Auswirkungen einer Erderwärmung um drei Grad hören Sie hier.

So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren:

„Auf den Punkt“ ist der tägliche Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung zu den wichtigsten Themen des Tages. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes und Spotify. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.