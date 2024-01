Von Benedikt Peters

Für Johanna Knupfer war im September der Punkt erreicht, an dem sie so nicht mehr weitermachen wollte. Knupfer ist 27 Jahre alt, sie studiert Geografie und Geologie in Bochum - und als angehende Lehrerin startete sie im vergangenen Herbst ins Praxissemester. Sie ging also in die Schule, schaute den Lehrern zu, unterrichtete selbst - und merkte dabei, wie ihr langsam das Geld ausging.