Eigentlich ist es Routine, wenn am 26. und 27. Februar beim kommunalen Entsorgungsunternehmen "aha" in Hannover Personalratswahlen stattfinden. Doch in diesem Jahr knirscht es in den orange gekleideten Reihen des aha so sehr, dass man sogar in der Zentrale des Deutschen Gewerkschaftsbunds ( DGB ) in Berlin aufhorcht.

Der Grund ist die Kandidatur von Jens Keller, Kraftfahrer, seit 14 Jahren Gewerkschaftsmitglied, Verdi-Vertrauensperson bei "aha" - und AfD-Fraktionsvorsitzender im Rat der Stadt Hannover. Zumindest für jene, die sich den Kopf darüber zerbrechen, wie sich die Gewerkschaften möglichst deutlich von der AfD abgrenzen können, eine Vita wie ein Albtraum.

Den Vorwürfen eines Hannoveraner SPD-Politikers, wonach Kellers Kandidatur eine "Unterwanderung von rechts" sei, widerspricht die örtliche AfD. Er gehe lediglich seinem Grundrecht nach, heißt es in einem Facebook-Post der Fraktion. "aha" beruft sich auf seine Neutralitätsverpflichtung als kommunales Unternehmen. Eine Pressesprecherin des Unternehmens räumt jedoch ein, es sei eine "harte Situation".

Ausschlussverfahren einleiten, oder doch nicht?

In der Verdi-Zentrale hat der Fall eine heftige Debatte ausgelöst. Es gehe um die Frage, ob man ein Ausschlussverfahren gegen Keller einleiten sollte oder nicht, sagt der Leiter des Bereichs Politik und Planung, Michael Fischer. Fürsprecher eines Verfahrens innerhalb der Gewerkschaft sagen, unabhängig vom Ergebnis herrsche danach endlich rechtliche Klarheit. Außerdem setze man ein politisches Zeichen. Die Gegner fürchten, dass ein Scheitern der AfD in die Hände spiele. "Stichwort Opfermythos", sagt Fischer.

Einen bindenden Unvereinbarkeitsbeschluss gegen AfD-Mitglieder haben die großen Mitgliedsgewerkschaften des DGB nie verabschiedet. Anders als die Eisenbahnergewerkschaft EVG, eines der kleineren DGB-Mitglieder. Sie hatte als erste Gewerkschaft 2019 eine Unvereinbarkeitserklärung in Sachen AfD in ihren Statuten verankert. Darin heißt es, EVG-Mitglieder, die auch AfD-Mitglieder sind, "werden zum Austritt aufgefordert". Im Anschluss hatte der Bundesvorstand der EVG Ausschlussverfahren gegen zwei Gewerkschaftsmitglieder eingeleitet. Auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hatte im März 2021 einen solchen Beschluss verabschiedet.

Doch selbst mit Unvereinbarkeitsbeschluss bleibt ein Ausschlussverfahren "schwieriger als ein Parteiausschluss", sagt Verdi-Pressesprecher Jan Jurczyk. Man könne und wolle die Mitglieder nicht zwingen, etwaige Parteimitgliedschaften offenzulegen. Außerdem sei die Mitgliedschaft in einer Arbeitnehmervertretung rechtlich geschützt. Es müssten Äußerungen oder Verhaltensweisen nachgewiesen werden, die sich konkret gegen die Ziele und Werte der Gewerkschaft richten. Im äußersten Fall werde man trotzdem "den Weg vor Gericht gehen".

"Unser Instrumentarium ist begrenzt."

Die Kandidatur des AfD-Politikers in Hannover verurteile Verdi, heißt es in einer Pressemitteilung des Bezirksverbands Hannover-Heide-Weser. Die AfD-Mitgliedschaft sei mit der Mitgliedschaft in der Gewerkschaft "politisch nicht vereinbar". Einen Austritt Kellers würde man "begrüßen", zudem suche man derweil Belege, die einen Ausschluss vor Gericht rechtfertigen. Jurczyk räumt dennoch ein: "Unser Instrumentarium ist begrenzt." An freiwilligen Austritt denkt der Fraktionsvorsitzende der hannoverschen AfD - wenig überraschend - nicht. Im Gegenteil, strategisch ist die Kandidatur von AfD-Funktionären auf Betriebsratslisten für die Partei durchaus attraktiv, denn das Wählerpotenzial unter den Arbeitnehmern ist groß.

Bei der Bundestagswahl vor drei Jahren hatten 12,2 Prozent aller Wählerinnen und Wähler, die zu diesem Zeitpunkt gewerkschaftlich organisiert waren, die AfD gewählt. Fast zwei Prozent mehr als im restlichen Teil der Bevölkerung. Allerdings deutlich weniger als unter den Arbeiterinnen und Arbeitern generell. Hier erzielte die AfD 21 Prozent der Stimmen.

Der Befund lautet: Gewerkschaftlich organisierte Arbeiter wählen deutlich seltener rechte Parteien als ihre nicht organisierten Kollegen. Ein nicht unbedeutendes Maß an Rückhalt hat die AfD aber auch innerhalb der Gewerkschaften. Dieses Maß an Zuspruch sei ein massives Problem, heißt es aus den Reihen des DGB.

Beim Versuch, die Wahlerfolge in der Arbeiterschaft auszubauen, sind in der Vergangenheit im Umfeld der AfD eine Reihe von Organisationen entstanden und zerfallen. Etwa die Alternative Vereinigung der Arbeitnehmer (AVA) oder der Alternative Arbeitnehmerverband Mitteldeutschland, kurz Alarm. Ihr Einfluss blieb gering. Auch weil sich interne Richtungsstreits der Partei in deren Arbeitnehmerorganisationen widerspiegelten: Alarm stand dem "Flügel" von Björn Höcke nahe, während die AVA dem gemäßigteren Teil der Partei anhing.

Alternativgewerkschaften und rechte Betriebsratslisten bislang ohne Erfolg

Mit dem "Zentrum Automobil" und dem neueren "Zentrum Soziales und Gesundheit" entstanden rechte Alternativgewerkschaften. Verantwortlich ist in beiden Fällen ein ehemaliger Rechtsrocker. Der Thüringer AfD-Chef Höcke begrüßte die Bemühungen, doch auch sie blieben, bis auf ein paar Sitze im Betriebsrat des Stuttgarter Mercedes-Stammwerks Untertürkheim, ohne nennenswerten Erfolg. Deshalb werben rechtsextreme Akteure aus dem Parteiumfeld - beispielsweise vom Netzwerk "Ein Prozent" - schon lange dafür, auch ohne rechte Gewerkschaften den direkten Weg in die Betriebsräte zu suchen.

Seither finden sich rechte Betriebsratslisten nicht nur in Baden-Württemberg, sondern auch in Leipzig oder bei VW im Ballungsraum Chemnitz-Zwickau. Dass die AfD diesen Weg in Zukunft noch stärker in den Blick nehmen wird, hält man beim DGB für möglich.

Die Gewerkschaften hätten lange gedacht, "es sei selbstverständlich, dass die AfD keine Partei der Arbeiter" sei, sagte DGB-Chefin Yasmin Fahimi im Oktober der Augsburger Allgemeinen. Tatsächlich belegen Studien, etwa der Otto-Brenner-Stiftung, dass Mitbestimmung am Arbeitsplatz die Verbreitung von rechten Einstellungen senkt. Dass das Selbstbild als Monolith, an dem rechtes Gedankengut und Personal wie von selbst abperlt, trotzdem ein Irrtum ist, zeigt die Causa Jens Keller.

In der Theorie fußt die Strategie, mit der man Gewerkschaftern und Beschäftigten mit AfD-Faible nun begegnen möchte, auf drei Säulen: Wertekommunikation, Dialog - "mit jenen, die nach rechts neigen, aber noch nicht gefestigt sind" - und Einsatz für soziale Sicherheit, sagt Michael Fischer. In gewisser Weise haben die Erfolge der AfD dazu geführt, dass die Gewerkschaften im politischen Raum selbstbewusster auftreten.

Gewerkschafter und Betriebsräte werden darin geschult, Diskussionen mit AfD-Befürwortern zu führen und Schwachstellen in Wahlprogrammen der Partei ausfindig zu machen und mit Gegenwind aus der Belegschaft umzugehen. Die breite Beteiligung der Gewerkschaften an den landesweiten Protesten gegen die AfD sendet außerdem nicht nur ein Signal nach außen, sondern auch eins nach innen. Eines, das möglichst auch in den Reihen der hannoverschen Entsorgungskräfte zu hören sein soll - und im Kabinett in Berlin.

Denn letztlich gehe es in der Frage, wie man der AfD begegne, auch darum, sich für eine andere Politik einzusetzen, sagt Fischer. Für eine soziale Politik, die dem Aufstieg der Rechten etwas entgegensetzt.