Mit einem neuen Konzept zur Gewaltprävention will die Landesregierung die Sicherheit an Schulen stärken. Ziel sei es, Gewalt vorzubeugen, das Vertrauen in die Polizei zu stärken und Lehrkräften Sicherheit beim Umgang mit Aggressionen und Konflikten zu geben, teilten das Schul- und das Innenministerium mit. Konkret gehe es um eine Kooperation zwischen der Polizei und den Schulen, sagte Schulministerin Dorothee Feller (CDU) im TV. Lehrkräfte sollten durch Deeskalationstrainings gestärkt werden. Das Training soll dabei helfen, verschiedene Gewaltformen zu erkennen, in Stresssituationen ruhig zu kommunizieren und Techniken zur Konfliktvermeidung und -entschärfung anwenden zu können. Zweite Säule sei eine gemeinsame Unterrichtseinheit eines Polizeibeamten und einer Lehrkraft in siebten Klassen, sagte Feller mit Blick darauf, dass die Strafmündigkeit ab einem Alter von 14 Jahren beginnt. Geplant seien in den Klassen etwa Rollenspiele zum Umgang mit Gewalt. Außerdem sollten die Polizisten auch auf Schulhöfe gehen, sofern die Schulen das wollten, und mit Schülerinnen und Schülern ins Gespräch kommen. Durch ihre Anwesenheit sollten die Polizeikräfte Vertrauen aufbauen und könnten vielleicht auf dem Schulhof auch „ein Stück weit deeskalierend wirken“, sagte Feller. Anfang September war an einem Essener Berufskolleg eine Lehrerin mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter – ein 17 Jahre alter Schüler – wurde später gefasst. Das neue Präventionskonzept wird laut Feller zunächst als einjähriges Pilotprojekt an 20 Schulen in NRW erprobt. Dann werde entschieden, ob es nachgebessert oder einfach eingeführt werde. Feller wies Kritik zurück, dass Schulen durch Polizei künftig kontrolliert werden sollten. „Das ist keine Kontrollfunktion, eindeutig nicht, sondern es geht hier wirklich um Prävention.“