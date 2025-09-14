In den vor Waffen strotzenden USA ist die Liste der politischen Gewalttaten und Morde lang. Aktuell nimmt der Schrecken wieder beängstigende Ausmaße an. Der US-Präsident unternimmt nichts, um die aktuelle Lage zu entschärfen.

Von Peter Burghardt, Washington

Diese Geschichte der politischen Gewalt in den USA könnte im Ford's Theater beginnen, Washington. In Wirklichkeit begann sie natürlich viel früher und gipfelte im Bürgerkrieg, als sich zwei Teile der Vereinigten Staaten gut vier Jahre lang bekämpften und hunderttausende Menschen starben. Der Civil War ist bis heute die große Warnung. Die Schlacht war noch nicht vorbei, da wurde auf den Rängen dieser Bühne in der Hauptstadt Abraham Lincoln erschossen, der 16. Präsident des Landes, es war der 14. April 1865, Ortszeit 22.15 Uhr.