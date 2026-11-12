Ungarn will den seit Jahren ausstehenden Beitritt zur Istanbul-Konvention für den Schutz von Frauen und Mädchen vor Gewalt vollziehen. Das kündigte Ministerpräsident Peter Magyar in einem Facebook-Video an, das er am Rande eines Gipfeltreffens der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in der irischen Hauptstadt Dublin aufnahm. Dies sei Teil eines geplanten umfassenden Maßnahmenpakets, um jegliche Form von Gewalt gegen Frauen und Mädchen in Ungarn zurückzudrängen, fügte der bürgerliche Politiker hinzu.

Unter Magyars rechtspopulistischem Vorgänger Viktor Orbán hatte Ungarn die Istanbul-Konvention 2014 unterschrieben. Für das Land wurde sie aber bislang nicht verpflichtend, weil sie das im April abgewählte, von Orbáns Fidesz-Partei dominierte Parlament nie ratifizierte. Das im Rahmen des Europarats erstellte Dokument ist das erste völkerrechtlich verbindliche Instrument auf europäischer Ebene zum Schutz von Frauen und Mädchen vor jeglicher Form von Gewalt. Im neuen Parlament hat Magyars Tisza-Partei eine deutliche Mehrheit.

Orbán hatte in den 16 Jahren seiner Herrschaft ein traditionelles Frauen- und Familienbild propagieren lassen. Das Verhältnis des Staates zur Gewalt gegen Frauen und Mädchen war zwiespältig: Zum einen wurde im Strafrecht der Tatbestand der Beziehungstat eingeführt und mit Strafen belegt, zum anderen fehlte es an Geld und Unterstützung etwa für Frauenhäuser.